Gündem Uludağda kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında iki ceset bulundu
BURSA

​Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında iki ceset bulundu

Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmaları sırasında iki ceset bulundu

Bursa Valiliği, Uludağ’da Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci cesedin de bulunduğunu açıkladı. Öğle saatlerinde bulunan cesedin Efe Sarp’a ait olduğu kesinleşirken, ikinci cesedin kime ait olduğu ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.

Haber Merkezi İHA
Kayıp dağcıları arama çalışmalarından bir kare.
Kayıp dağcıları arama çalışmalarından bir kare.

Uludağ’da 17 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sonuç alındı. AFAD, JAK, JÖH ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Küreklidere Şelalesi yakınlarında öğle saatlerinde Efe Sarp’ın cesedi bulundu. 37 yaşındaki Sarp’ın cansız bedenine 1200 metre mesafede ikinci bir ceset daha bulundu.

Mert Alpaslan ve Efe Sarp, Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolmuştu.

Soruşturma halen devam ediyor

Valilik, olay yerine kriminal jandarma ekiplerinin sevk edildiğini, helikopterin bölgenin uçurumlarla dolu olması sebebiyle buraya inemediğini, savcının talimatıyla cesetlerin belirli bir mesafeye taşındıktan sonra helikopterle nakil edileceğini duyurdu.

Kestel Stadyumu’na inen helikopterle arama kurtarma ve kriminal ekipleri bölgeye sevk edilmişti

Olayla ilgili soruşturma halen devam ediyor.

Aramaktan vazgeçmeyin
GÜNDEM
Aramaktan vazgeçmeyin

Bursa Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu
GÜNDEM
Bursa Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu
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