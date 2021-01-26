Uludağ’da ne maske ne mesafe!

Uludağ’da bulunan pek çok otelde düzenlenen partilerde sosyal mesafe ve maske kuralları unutuldu. Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, geçtiğimiz hafta sonu otellerdeki doluluk oranı yüzde 100’e yaklaştı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olarak ölçüldüğü bölgede konaklayan yerli ve yabancı konuklar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ancak otellerdeki eğlence görüntüleri tepki çekti.

Koronavirüs unutuldu

Farklı otellerde düzenlenen eğlencelerde, koronavirüs kısıtlama kuralları arasında yer alan maske ile sosyal mesafe kuralları unutuldu. Pek çok noktada müzik eşliğinde kalabalık grupların geç saatlere kadar eğlendiği gözlendi. Bu görüntüler hafta sonu kısıtlamasını evlerinde geçirmek zorunda kalanları çileden çıkardı.

Sosyal medyada paylaşılan eğlence görüntülerine kısa sürede binlerce insan tepki gösterdi. Bir otelde kalan 10 kişilik müşteri grubunun terasta, müzik eşliğinde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan eğlenmeleri üzerine otel işletmecisine ve eğlenen gruba toplam 76 bin 380 TL idari para cezası uygulandı.