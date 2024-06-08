Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Orhan Ünğan İstanbul'da yakalandı

İranlı uyuşturucu baronu firari Naci Şerif Zindaşti'nin, baldızının oğlunu öldürmek için tutulduğu iddia edilen 2 kiralık tetikçi düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Polis, şüphelilerin suç örgütü lideri Zindaşti'nin husumette olduğu baldızının oğlu Kadir G. 'yi öldürmek için kiralandıklarını belirledi. Saldırıyı organize eden kişinin ise İlhan Ünğan cinayetinde de adı geçen ve Hollanda'da firari yaşayan Tolga H.C. olduğu ve cinayetin canlı olarak Zindaşti'ye izlettirilmesinin planlandığı öğrenildi.