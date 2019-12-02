Gündem Ümit Kocasakaldan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler CHP işgal altında
POLİTİKA

Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler: CHP işgal altında

2018 yılının ilk aylarında CHP genel başkanlığı için aday olduğunu açıklayan İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun liderlik ettiği CHP yönetimine ateş püskürdü. Kocasakal: "Cumhuriyeti kuran parti, fiziksel ve fikirsel bir işgal altındadır" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal

36. CHP Kurultayı'nda yeterli imzayı toplayamadığı için genel başkanlık yarışına giremeyen İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, son dönemde "Beştepe'ye çıkan CHP'li" iddialarıyla çalkalanan CHP yönetimine veryansın etti.

Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'li Muharrem İnce'den açıklama: Utanmıyor musunuz beni savunmamaya
GÜNDEM
Külliye'ye gittiği iddia edilen CHP'li Muharrem İnce'den açıklama: Utanmıyor musunuz beni savunmamaya

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki ekibi sert bir dille eleştiren Kocasakal, OdaTV için yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

Muharrem İnce’den yeni açıklama: Bana iftira ve kumpas olduğu ortada
GÜNDEM
Muharrem İnce’den yeni açıklama: Bana iftira ve kumpas olduğu ortada

Adına ne denilirse denilsin (çete, klik, odak, hareket, grup, konsorsiyum vs), "masalcılar" tarafından ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın bir gerçek apaçık ortadadır: Cumhuriyeti kuran parti, fiziksel ve fikirsel bir işgal altındadır.

"Sığ çekişmeler, taht oyunları..."

Görüldüğü üzere mesele bir "CHP" linin saraya gidip gitmemesinden, bu iddianın ortaya atılış biçimi ve gerçek olup olmamasından, kişilerden daha ötede ve derindedir. Koskoca CHP, ideolojik/düşünsel bir temele dayanmayan bir takım kişi ve grupların sığ çekişmelerine, taht oyunlarına, koltuk kavgalarına, delege kapmacalarına, kurgulu kurultaylara sıkışmış durumda.

"Beştepe'deki CHP'li iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti
GÜNDEM
"Beştepe'deki CHP'li iddiası" yalanlanan Kılıçdaroğlu, daha önce de İnce'yi 'derin devletin adamı' ilan etmişti

İmamoğlu'na 'kahraman' göndermesi

Köklü çınar içten içe kemiriliyor. Fikirler değil; kişiler, kişisel hırslar ve beklentiler çarpışmakta. Üstelik hep aynı yüzler ve kişiler, hep aynı bıkkınlık veren boş söylemler, anlamsız ve sonuçsuz kavgalar. Böyle bir ortamda öze dönüş olmaksızın, CHP'nin başına A veya B'nin geçmesinin (geçirilmesinin) yahut mevcut kişi veya kişilerle devam etmesinin (ettirilmesinin) bir önemi, anlamı var mı? Özüne, gerçek kimliğine dönemedikten sonra bir "kahraman" beklemek ve yaratmaya çalışmak, kişilere bağlı bir "değişim", yine zaman yitirmekten, oyalanmaktan öte ne işe yarayacak?

Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
OYNAT 00:00
Muharrem İnce: CHP bu pisliği temizlemelidir
Muharrem İnce Külliye iddialarına yönelik açıklamalarda bulundu. İnce 'CHP temiz siyaset diyorsa önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma buradan başlayabilir. Eğer bu tezgahı ortaya çıkarır, komployu kuranları partiden atarsan emin olun yeniden şahlanırız, arınırız, temizlenir' ifadelerini kullandı.


"Ya bir yol bulunacak ya da bir yol yapılacak"

Partinin gerçek sahipleri, Atatürk çizgisindeki yurtsever tabanı/örgütü bir araya gelerek bu gidişata dur demezse, kısır döngüye son vermezse durumun kolay kolay değişmeyeceği de ortada. Oysa Türkiye'nin gerçek kimliğine ve özüne dönecek bir CHP'ye çok ihtiyacı var, ancak fazlaca bekleyecek zamanı da yok. Ya bir yol bulunacak ya da bir yol yapılacak.

İnce'nin 'Çete' ifadesiyle suçladığı 3 ismin buluştuğu tekne sahibi iş insanı konuştu
GÜNDEM
İnce'nin 'Çete' ifadesiyle suçladığı 3 ismin buluştuğu tekne sahibi iş insanı konuştu
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed, pazar yerine hava saldırısında düzenledi: 11 sivil öldü.
Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Aşı zorunluluğu masaya yatırılmalı

Kızamık virüsünden kaynaklı ölümler dünya genelinde artıyor.
Çalışma tamamlandı

Çalışma tamamlandı

Bakan Selçuk'tan öğretmen ihtiyacına ilişkin önemli açıklama.
Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

Minibüs şoförü iki kadına saldırdı

İki kız kardeşe saldıran şoför, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

PKK paçavrası Amerika'nın kuyu bekçisi

​HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 91. gününde.
165 milyar doları aştı

165 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan son verileri açıkladı.

Yüzde 95'i tamamlandı

Yüzde 95'i tamamlandı

İkinci Abdülhamid zamanında projesi çizilmişti.
Bu feryadı işitmeyen <br>uygulama inceleniyor

Bu feryadı işitmeyen
uygulama inceleniyor

Adalet Bakanı Gül'den Ayşe Tuğba Arslan açıklaması.
Asker selamına <br>hazır olun

Asker selamına
hazır olun

​İtalyan basınından A Milli Takım analizi.
Tazminatsız kovulabilirsiniz

Tazminatsız kovulabilirsiniz

​İş yerinde sosyal medya sitelerine girenler dikkat.
Irak yeni başbakanını arıyor

Irak yeni başbakanını arıyor

​Meclis'e sunulan teklifte yeni liderde aranan şartlar tek tek yazıldı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Türkiye<br>ekonomisi büyüyor

Türkiye
ekonomisi büyüyor

Yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin kritik veri açıklandı.
50 milyona dayandı

50 milyona dayandı

​İçişleri Bakanı Soylu son rakamı açıkladı.
Marmara ısınacak Doğu donacak

Marmara ısınacak Doğu donacak

​Meteoroloji'den bölge bölge sağanak ve kar uyarısı.
Gülen'e <br>çamaşır taşıyordu

Gülen'e
çamaşır taşıyordu

​Adil Öksüz'ün cebinde bulunan fişleme notları ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.