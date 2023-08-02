Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Beş seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi

"Ekrem İmamoğlu bu beş seneyi İstanbul Belediye Başkanı olarak geçirmedi. Geçirseydi seçilebilirdi. Ekrem Bey, bu 5 seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi. İşinizi iyi yapacaksınız. İşinizi iyi yaparsanız yaptığınız iş sizi bir başka yere taşır. Ama bir iş üstlenirseniz ve o işi yapacak yerde bir başka işi yapmaya kalkarsanız ne üstelendiğiniz işi yapabilirsiniz doğru dürüst ne de olmak istediğiniz şeyi yapabilirsiniz."