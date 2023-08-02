Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Beş seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi

Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden bu yana belediyeden çok siyasi meselelerle ilgilendiğini söyledi.
Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde başlatılan değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta, kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili açıklamada bulundu.
İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağı iddiaları
İnternet sitesinin bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu, "Toplum liderin değişmesini bekliyor" dedi. İmamoğlu'nun bu mesajları, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim döneminde cumhurbaşkanı adaylığına, şimdi ise CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu.
Özdağ'dan eleştiri: Beş seneyi İBB Başkanı olarak geçirmedi
İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden bu yana belediyeden çok siyasi meselelerle ilgilendiğini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu: