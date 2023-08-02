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Ümit Özdağ Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: Beş seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim döneminde cumhurbaşkanı adaylığına, şimdilerde ise CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu. İmamoğlu'nun belediyecilikten çok siyasi konulara odaklandığını ifade eden Özdağ, "Ekrem İmamoğlu bu beş seneyi İstanbul Belediye Başkanı olarak geçirmedi. Geçirseydi seçilebilirdi. Ekrem Bey, bu beş seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi." dedi.

11:32 . 2/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden bu yana belediyeden çok siyasi meselelerle ilgilendiğini söyledi.

Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulunan Ümit Özdağ, İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden bu yana belediyeden çok siyasi meselelerle ilgilendiğini söyledi.

Seçim hezimetinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde başlatılan değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz hafta, kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili açıklamada bulundu.

İmamoğlu'nun adaylığını açıklayacağı iddiaları

İnternet sitesinin bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu, "Toplum liderin değişmesini bekliyor" dedi. İmamoğlu'nun bu mesajları, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim döneminde cumhurbaşkanı adaylığına, şimdi ise CHP Genel Başkanlığı'na talip olan İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Özdağ'dan eleştiri: Beş seneyi İBB Başkanı olarak geçirmedi

İmamoğlu'nun İBB Başkanı olduğu günden bu yana belediyeden çok siyasi meselelerle ilgilendiğini ifade eden Özdağ, şöyle konuştu:

"Ekrem İmamoğlu bu beş seneyi İstanbul Belediye Başkanı olarak geçirmedi. Geçirseydi seçilebilirdi. Ekrem Bey, bu 5 seneyi Cumhurbaşkanı nöbetçi adayı olarak geçirdi. İşinizi iyi yapacaksınız. İşinizi iyi yaparsanız yaptığınız iş sizi bir başka yere taşır. Ama bir iş üstlenirseniz ve o işi yapacak yerde bir başka işi yapmaya kalkarsanız ne üstelendiğiniz işi yapabilirsiniz doğru dürüst ne de olmak istediğiniz şeyi yapabilirsiniz."



#Ümit Özdağ
#Ekrem İmamoğlu
#Zafer Partisi
#CHP
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