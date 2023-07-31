Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın Beylikdüzü’nde bir araya geldi.
Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yemeği: Beylikdüzü'nde CHP'nin ağır toplarıyla buluştu
Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde ekibe fiilen katılacağını söyledi.
İmamoğlu'nun, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada da dolaşıma sokuldu.
10 Ağustos'ta manifesto duyuracak
Yarkadaş, TV 100 canlı yayınındaki sözlerinin devamında şunu söyledi: