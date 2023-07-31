Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yemeği: Beylikdüzü'nde CHP'nin ağır toplarıyla buluştu

"Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor"