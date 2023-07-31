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Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yemeği: Beylikdüzü'nde CHP'nin ağır toplarıyla buluştu

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle yemekte buluştu. Görüşmenin, saat 20.00 sularında Beylikdüzü’ndeki bir kafede gerçekleştiğini belirten CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da yemekte" dedi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde ekibe fiilen katılacağını söyledi.

23:44 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın Beylikdüzü’nde bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın Beylikdüzü’nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de boynu bükük ayrıldı. Yaşananlar sonrasında partisinde hedef tahtasına konan CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Çağrımıza uyarak Türkiye coğrafyasının her köşesinden ve 6 kıtadan 'İktidar İçin Değişim' sayfamızı 1 milyondan fazla vatandaşımız ziyaret etti ve 100 binden fazla vatandaşımız değişim ile ilgili görüş ve önerilerini iletti. Toplum, CHP'de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor"
ifadelerini kullandı. Bu paylaşım İmamoğlu'nun CHP kurultayında adaylığını açıklayacağından yeni parti kuracağına kadar birçok spekülasyona neden oldu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' yemeği: Beylikdüzü'nde CHP'nin ağır toplarıyla buluştu

Yaşananların gölgesinde bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İmamoğlu, CHP'nin önde gelen isimleriyle İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde yemekte buluştu. Görüşmenin, saat 20.00 sularında bir kafede gerçekleştiğini belirten CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş,
"Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın da yemekte"
diye konuştu.


Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalar yapan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde ekibe fiilen katılacağını söyledi.

İmamoğlu'nun, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile çekilen fotoğrafı sosyal medyada da dolaşıma sokuldu.

Altan Öymen - Murat Karayalçın - Hikmet Çetin - Ekrem İmamoğlu

10 Ağustos'ta manifesto duyuracak

Yarkadaş, TV 100 canlı yayınındaki sözlerinin devamında şunu söyledi:

"Ekrem İmamoğlu’nun bir değişim manifestosu yazması ve 10 Ağustos’ta bunu duyurması bekleniyor. Bugün konuştuğum İmamoğlu'na yakın kaynaklar böyle diyor. Muhtemelen işin teknik direktörlüğünde olan Karayalçın, Öymen, Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi herhalde bunun altyapısı hazırlayıp fikir alışverişinde bulunuyorlar. CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da önümüzdeki günlerde bu kadroya fiilen katılacağı yönünde bilgi aldım."

CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın
CHP'li Sevigen 'Bir güç muhalefeti dizayn ediyor' diyerek anlattı: Önder Sav Kılıçdaroğlu'nun kasetle göreve nasıl getirildiğini anlatsın

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Bir gücün muhalefeti dizayn ettiğini ve Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturttuğunu söyleyen Sevigen, "Kemal Bey'in kaset operasyonuna dair Önder Sav ve Ali Topuz bilgi sahibi. Topuz öldü gitti, Sav çıkıp yaşananları açıklasın" dedi. ABD Başkanı Joe Biden'ın Recep Tayyip Erdoğan iktidarını hedef alan skandal 'darbe' imasına da değinen Sevigen, "Bu güçler Türkiye'yi dizayn etmeye çalışıyor. Bunu da gazetecilere, trollere para vererek yapıyorlar. İçimizden biri bu güçlere 'otur yerine' diyemedi." diye konuştu.

#Ekrem İmamoğlu
#Altan Öymen
#Murat Karayalçın
#Hikmet Çetin
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Barış Yarkadaş
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