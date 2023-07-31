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CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim mesajları, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden açıklama geldi. Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına, “Ne yapacağını bekleyelim, görelim. Açıklamasını bekleyelim" dediği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, "Kemal Bey, (Genel Başkanlığı) İmamoğlu’na bırakmama noktasında net. Kemal Bey kurultayda aday olacak. " dedi.

10:21 . 31/07/2023 Monday
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, CHP liderinin genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında kararlı olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, CHP liderinin genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında kararlı olduğunu açıkladı.

Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Açtığı sayfayı bir milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini ve 100 binden fazla kişinin görüş ve önerilerini ilettiğini belirten İmamoğlu,
"Toplum liderin değişmesini bekliyor"
ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun bu mesajları, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken Milliyet'e konuşan CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu: Ne yapacağını bekleyelim, görelim

Mehtap Gökdemir'in haberine göre, İmamoğlu’nun, "
Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini bekliyor”
paylaşımının ardından Kılıçdaroğlu’nun, kurmaylarına,
“Ne yapacağını bekleyelim, görelim. Açıklamasını bekleyelim"
dediği öğrenildi.

CHP’li kurmaylar, “Genel Başkan, İmamoğlu’nun yapacağı açıklamayı bekliyor, ona göre tavır alacak. Onun tavrını bekliyor” değerlendirmesini yaptı.

"Genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net"

Öte yandan Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak,
“Ekrem Bey’in açıklaması bekleniyor. Ekrem Bey nasıl bir açıklama yapacak. Sanki Genel Başkan kafasında bir yol haritası oluşturmuş gibi. Nasıl bir açıklama yapacak, aday olacak mı, olmayacak mı, o bekleniyor. Kemal Bey, (Genel Başkanlığı) İmamoğlu’na bırakmama noktasında net. Kemal Bey kurultayda aday olacak. İmamoğlu’nun açıklamasına göre o da pozisyon alacak. İmamoğlu aday olmazsa ‘Ben belediye başkanlığına devam ediyorum’ derse Kemal Bey onu İstanbul’a aday gösterecek”
değerlendirmesini yaptı.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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