CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net

Kılıçdaroğlu’na yakın kaynak, CHP liderinin genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında kararlı olduğunu açıkladı.
Seçim yenilgisinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan değişim hareketinin öncüsü olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde, 4 Temmuz'da kurduğu 'iktidar için değişim' isimli internet sitesiyle ilgili bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu'nun bu mesajları, adaylığını açıklayacağı yönündeki iddiaları kuvvetlendirirken Milliyet'e konuşan CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu: Ne yapacağını bekleyelim, görelim
CHP’li kurmaylar, “Genel Başkan, İmamoğlu’nun yapacağı açıklamayı bekliyor, ona göre tavır alacak. Onun tavrını bekliyor” değerlendirmesini yaptı.