CHP kurmayları: Kılıçdaroğlu genel başkanlığı İmamoğlu’na bırakmama noktasında net

“Ekrem Bey’in açıklaması bekleniyor. Ekrem Bey nasıl bir açıklama yapacak. Sanki Genel Başkan kafasında bir yol haritası oluşturmuş gibi. Nasıl bir açıklama yapacak, aday olacak mı, olmayacak mı, o bekleniyor. Kemal Bey, (Genel Başkanlığı) İmamoğlu’na bırakmama noktasında net. Kemal Bey kurultayda aday olacak. İmamoğlu’nun açıklamasına göre o da pozisyon alacak. İmamoğlu aday olmazsa ‘Ben belediye başkanlığına devam ediyorum’ derse Kemal Bey onu İstanbul’a aday gösterecek”