Ümit Özdağ, 'Kılıçdaroğlu ile gizli protokole' ilişkin Akşener'i hedef alan açıklamalar yaptı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na verecekleri destek karşılığında İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nı alacaklarını söylemişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı Özdağ'ın iddialarına ilişkin "İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur." diyerek açıklamaları yalanlayamamıştı. CHP lideri, "Aramızda özel bir protokol var. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Ümit Özdağ'dan gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' iması: İYİ Parti Gelecek ve DEVA Partililer iyi dinleyin
Yaşananlar sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de protokolden haberi olduğunu ima etti.