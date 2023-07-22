Ümit Özdağ'dan gizli protokole ilişkin 'Akşener'in de haberi vardı' iması: İYİ Parti Gelecek ve DEVA Partililer iyi dinleyin

Bakın Akşener, bakanlıkların dağılımı ve Ümit Özdağ’ın İçişleri Bakanı olması konusunda ne diyor:” Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak...İçişleri Bakanlığı üzerinden Sayın Özdağ, öyle bir görevlendirme Sayın Kılıçdaroğlu başından itibaren yapmışsa, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak verdiği bir karardır. Ben ona saygı duyuyorum..." Konu kapanmıştır."