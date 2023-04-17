Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık

Merhum Türkeş’in kader arkadaşı, Ülkücülerin ağabeyi Rıza Müftüoğlu, siyasi gündemi Yeni Şafak’a değerlendirdi: 7’li masanın cumhurbaşkanı adayının seçilmesi, Türkiye’nin bir maceraya atılması demektir. Tarafsız politikasını terk etmesi, eskisi gibi ABD ve AB ülkelerinin liderliği altına girmesi demektir. Buna müsaade etmemeliyiz. Başbuğ’un çok yakın yol arkadaşı olarak size bu çağrıyı yapmayı görev addediyorum. Dünyanın içinde bulunduğu durum ve emperyalistlerin Türkiye üzerindeki emellerini dikkate alarak oyumuzu Erdoğan’a verelim.