Reklam
Reklam
Gündem

Ümit Özdağ'dan Meral Akşener'e ve partisine çok sert sözler: Operasyon merkezi olduğunuz açık

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Meral Akşener'e İYİ Parti'deki isimler üzerinden yüklendi. Tepkisini "Türkiye’nin sigortası değil Türk devleti ve milletine karşı operasyon merkezi olduğunuz açık." sözleriyle gösteren Özdağ, Akşener'e bir çağrıda bulundu. Özdağ, "Meral Akşener’i istediği platformda, televizyonda Türkiye’nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum." dedi.

17:45 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Meral Akşener-Ümit Özdağ

Meral Akşener-Ümit Özdağ

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini geçtiğimiz günlerde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İYİ Parti, Yedili Masa'nın diğer partilerinden bağımsız olarak seçimlere kendi listesiyle kararı almıştı.

YSK'ya aday listesini ileten İYİ Parti'nin İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz'in Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği ortaya çıkmıştı.



İYİ Parti'nin Seyithan İzsiz'i aday göstermesi büyük tepki çekerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Akşener'e İYİ Parti'deki isimler üzerinden yüklenen Özdağ,
"İstediği platformda, televizyonda Türkiye’nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum."
dedi.

"Meral Akşener'i Türkiye’nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Türk devletini çökertme girişiminde bulunan İdris Naim Şahin, izahı bile gerekmeyen Buğra Kavuncu, Melih Gökçek’in elemanı Ankara adayı Adnan Beker, FETÖ övgüsüsü Elazığ adayı İrfan Sönmez, 2004-2022 AK Parti yöneticisi, Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs vermekle itham edilmen Seyithan İssiz, borsa spekülatörü Mustafa Gürkan adlı Gaziantep adayı ve benzerleri ile Türkiye’nin sigortası değil Türk devleti ve milletine karşı operasyon merkezi olduğunuz açık.
Türk milliyetçilerine çağrım İYİ Parti listelerindeki isimleri açık kaynaklardan araştırmalarıdır. Meral Akşener’i istediği platformda, televizyonda Türkiye’nin iç ve dış politikasını tartışmaya davet ediyorum."



Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz'i aday yapan Akşener'e protesto: İP müdiresi yazıklar olsun
Fırat Çakıroğlu'nun katilini fonlayan Seyithan İzsiz'i aday yapan Akşener'e protesto: İP müdiresi yazıklar olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul 3'üncü bölge 2’nci sıradan Seyithan İzsiz'i milletvekili adayı gösterdi. Ancak Fırat Çakıroğlu'nun katili Nurullah Semo'ya burs verdiği iddia edilen İzsiz'in adaylığı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu tartışmalar Akşener'in Bolu ziyaretine de yansıdı. İYİ Parti otobüsünün geçiş güzergahında bulunan bir üstgeçide asılan pankart dikkat çekti. Pankartta yer verilen, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun." ifadeleriyle İzsiz'i aday gösteren Akşener'e vatandaşlar tepki gösterdi.

#Zafer Partisi
#Ümit Özdağ
#Meral Akşener
11 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.