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Ümraniye'de korkutan olay: Seyir halindeki takside yangın çıktı

Ümraniye'de içinde yolcusu olan takside seyir halindeyken yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ve itfaiyenin yardımıyla yangın söndürüldü.

09:32 . 19/07/2023 Çarşamba
DHA
Yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın kısa sürede söndürüldü

Ümraniye’de  yolcusu olan takside seyir halindeyken çıkan yangın, paniğe neden oldu. Taksi şoförü, durdurduğu aracı yolcularla birlikte hızla terk ederken yangın, vatandaşlar ve itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay 16 Temmuz Pazar günü saat 14.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Lokman Hekim Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, içindeki yolcusuyla seyir halindeki taksinin motor  bölümünde yangın çıktı. Dumanı fark eden sürücü ve yanındaki yolcu, otomobilden çıkarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbar üzerine olay  yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyüyerek alevler yükselmeye başladı. Zaman zaman yaşanan patlama sesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi ve itfaiyenin çalışmaları ile yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangın bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi.

Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli yakalandı
Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan V.İ., boğulmak üzereyken bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı. V.İ., ardından da denize kaçtı. Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü. Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti. Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, 3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar dedi.V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.'yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.







#İstanbul
#Ümraniye
#Taksi
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