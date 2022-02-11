Gündem Ümraniyede koronavirüslü hasta sağlık çalışanına saldırdı
İSTANBUL

Ümraniye’de koronavirüslü hasta sağlık çalışanına saldırdı

Sağlık çalışanlarına şiddet dur durak bilmiyor. Saldırının son durağı İstanbul Ümraniye oldu. 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covid hastasına yaptığı tedavi sırasında hastanın saldırısına uğradı. Yaşar’a kafa atıp burnunu kıran Covid hastasının evde karantinası devam ederken, sağlık çalışanı Yaşar, “Sağlık camiasına şiddete karşı caydırıcı ceza istiyoruz” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Ümraniye’de koronavirüslü hasta sağlık çalışanına saldırdı
Sağlık çalışanı Yaşar, kendisine saldıran hastadan şikayetçi oldu.

Olay dün gece saat 03:50 sıralarında Ümraniye Devlet Hastanesinin Covid-19 polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, 13 yıldır acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun’a yaptığı tedavide Coşkun’un canı acıdığı gerekçesiyle sorun çıktı. Sorunun büyümesiyle Covid hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar’a kafa atıp burnunu kırdı. Ve olay yerinden kaçmaya başladı. Kanlar içinde kalan Yaşar ise Covid hastası Çoşkun’un peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Olay yerine gelen güvenlik görevlilerine Covid hastası Coşkun, “Ben pozitifim yaklaşmayın” diyerek kendisini savundu.

  • Şüphelinin Covid pozitif olduğu gerekçesiyle evde karantinaya alındı. Karantina süresinin bitmesinin ardından şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapılacağı öğrenildi. 13 yıldır sağlıkçı olduğunu belirten Mustafa Yaşar, yaşadığı korkunç olayı anlattı.

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“Tehditvari kelimeler kullandı”

Yaşar, “Dün gece saat 04.00 sıralarında acil servise bir hasta geldi. İğne yapılacağını ve kan alınacağını söyleyerek, doktorun bu şekilde yönlendirdiğini belirtti. Önce iğnesini yaptık, sonra kanı alalım bir an önce tahlilleriniz çıksın diye uyardım. Bana ‘sen ne biçim hemşiresin, böyle iğne mi yapılır, ben sana kan aldırmam’ dedi. Ben de koridora çıktım. Beni bekliyordu. Bana, ‘senin adın soyadın ne? seni şikayet edeceğim’ dedi. Ben de ‘istediğin yere şikayet edebilirsin’ dedim. Bana, ‘sen artistsin, ben seni bulurum, seninle görüşürüm’ gibi tehditvari kelimeler kullanmaya başladı” dedi.

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“Burnuma kafa attı”


Yaşar devamında, “Sol tarafıma bakıyordum. Sağ tarafıma döndüğüm an direkt burnuma kafa attı. Sedyeden kalkamayan arkadaş koşa koşa kaçmaya başladı. Ben de can havliyle peşinden koştum. Yolda takılıp düştü, ben de onu yakaladım” diye konuştu. Kanamasının durdurulması için başka bir alana alındığını ve tomografi çekildiğini belirten Yaşar, “Burnumda kırık olduğu belirlendi. Ufak bir düzeltme operasyonu yapıldı. Ama eski haline göre daha yamuk olacağı söylendi. Şahıs evinde, pozitif olduğu için. Ben daha evime gitmedim” dedi.

“Sağlık camiasına şiddete karşı caydırıcı cezalar istiyoruz”


Yaşar, “Sağlıkta şiddet gün geçmiyor ki bir tane daha duymayalım. İnsanlar agresif olduğu sürece kendi sinirlerini zayıf kişilerden çıkarmaya çalışıyor. Biz pandemi başladı başlayalı bu sürecin içerisindeyiz. Ben yeğenimi 1 buçuk yıldır görmüyorum. İnsanlar eğlencelerinden vazgeçmiyor. Biz Covid-19 polikliniğinde çalışıyoruz ama aldığımız karşılık bu şekilde. Caydırıcı cezalar istiyoruz artık. Sağlık camiasına şiddete karşı caydırıcı cezalar istiyoruz. Yoksa bu şiddetin önüne geçilemeyecek” ifadelerini kullandı.

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