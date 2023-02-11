Umudumuzu yitirmedik: Gökhan'ı 138 saat sonra kurtardılar şimdi sıra babasında

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Gökhan çalışkan 138 saat sonra kurtarıldı.
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İlçede depremde yıkılan 4 katlı Demir Çelik Apartmanı'nın enkazında Safranbolu Jandarma Komando Birliği 1. Tabur 1. Bölük astsubayları, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İGA ve gönüllülerden oluşan ekip, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.
Arama kurtarma ekipleri, Çalışkan'ın babasını da kurtarmak için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.