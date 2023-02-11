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Umudumuzu yitirmedik: Gökhan'ı 138 saat sonra kurtardılar şimdi sıra babasında

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremin 138. saatinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde enkaz altında kalan Gökhan Çalışkan'a sağ ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Çalışkan'ın babasını da kurtarmak için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:06 . 11/02/2023 Cumartesi
AA
Gökhan çalışkan 138 saat sonra kurtarıldı.

Gökhan çalışkan 138 saat sonra kurtarıldı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İlçede depremde yıkılan 4 katlı Demir Çelik Apartmanı'nın enkazında Safranbolu Jandarma Komando Birliği 1. Tabur 1. Bölük astsubayları, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İGA ve gönüllülerden oluşan ekip, göçük altından alınan ses üzerine kurtarma çalışması başlattı.

  • Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremin 138. saatinde 44 yaşındaki Gökhan Çalışkan, enkaz altından sağ çıkarıldı. Çalışkan, sedyeyle ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

Arama kurtarma ekipleri, Çalışkan'ın babasını da kurtarmak için enkazdaki çalışmalarını sürdürüyor.


Hatay’da yaşanan asayiş sorunlarının sığınmacılarla ilişkilendirilmesine izleyicilerden tepki gelince Halk TV geri adım attı: “Onaylamıyoruz”
Hatay’da yaşanan asayiş sorunlarının sığınmacılarla ilişkilendirilmesine izleyicilerden tepki gelince Halk TV geri adım attı: “Onaylamıyoruz”

Gazeteci Şirin Payzın, deprem bölgesi Hatay/Antakya'dan bağlandığı Halk TV canlı yayınında, "Burada maalesef düzensiz göçmenler çok fazla. Yedi yüz bin civarı. İlk üç gün inanılmaz yağmalama oldu. Çıkarılan cenazelerin parmaklarından alyansları yüzükleri alındı" ifadelerini kullandı. Halk TV, Şirin Payzın’ın asayiş olaylarına ilişkin yaptığı yoruma izleyicilerden fazla tepki gelince, yayın akışının devamında Payzın’ın kullandığı ifadelere katılmadıklarını açıkladı. “Biraz önceki yorumlar, yorumcunun kişisel görüşleridir. Halk TV ailesi olarak bunları paylaşmamız mümkün değildir.


#Hatay
#Deprem
#Arama Kurtarma
44 dakika önce
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Umudumuzu yitirmedik: Gökhan'ı 138 saat sonra kurtardılar şimdi sıra babasında
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