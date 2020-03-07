Ünlü deprem uzmanı 'Bu bir kehanet değil' dedi: Marmara için korkutan deprem ve tsunami uyarısı

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 'Marmara Depremi ve Tsunami Potansiyeli' konulu panele katıldı.

Yabancı bilim insanı aramaya gerek olmadığını, Türk yer bilimcilerinin dünya çapında donanıma sahip olduklarını söyleyen Ersoy, "Türk yer bilimciler, dünya çapında biz, dünyadaki tüm yer bilimleri problemlerini çözebilecek kapasitedeyiz. Bilim insanlarımız buna yeterli hiçbir eksiğimiz yok, başkalarının problemlerini de çözebilecek kapasitedeyiz. Bir yabancı aramaya gerek yok, elbette uluslararası çalışmalar yapacağız, insanlar ile beraber olacağız ama muhtaç değiliz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Türkiye bir laboratuvar, yabancılar öğrenmek için Türkiye'ye gelirler. Dolayısıyla biz yabancıların içinde olduğumuz için daha tecrübeliyiz" dedi.

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"Birinin çıkıp, Marmara'da deprem olmayacak demesi hayal"

Türkiye'de 1939'dan 1999'a kadar batıya doğru kayan bir deprem aktivitesi olduğunu ifade eden Ersoy, konuşmasını öyle sürdürdü:

"Şimdi burada neresi eksik, kırılmayan yer neresi? Marmara. Bize deprem bilgilerimiz şunu söyler; kırılan yerde stres boşaldığı için uzun süre deprem olmaz ama komşu alanlara transfer eder stresi. Dolayısıyla stresin transfer olduğu yer neresi? Marmara Denizi.

Bu yüzden Marmara'da deprem olacağını söylemek bir kehanet değil, çok basit bir bilgi. Eninde sonunda burada büyük bir deprem olacak.

Marmara Denizi'nin içinde 3 tane büyük çukur var. Hepsi 1000 metreden daha derin, 1200 metreye dayanıyor. Burada ne biliyoruz? 1912'de Şarköy Mürefte depreminde kırmızı çizgi, ta orta Marmara çukuruna kadar gelen bir deprem oldu. Peki ondan sonra doğuda da Yalova'ya kadar gelen 1999 kırıkları var. Şimdi buralar kendi içinde rahatlamıştı. Bu kırıkların uçları gerilim yerleri. Dolayısıyla Marmara'da böyle bir gerilim var. Nitekim tam Silivri açıklarında 5.8 oldu arkadan 4.6 oldu. Bakın Türkiye'de bu kadar deprem oluyor 5.8 olduğunda çok büyük kaygı duyduk. Uzmanların hepsi endişelendi. Çünkü beklediğimiz depremin ucu buradaydı.

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O yüzden Silivri depremi bizim için önemliydi. Acaba dedik, 'bu öncüsü mü ardından büyük deprem mi geliyor?' diye en büyük endişeyi burada taşıdık. Ama hemen akabinde gelmedi eninde sonunda gelecek. Yani birisinin çıkıp Marmara'da deprem olmayacak demesi hayal."

FOTOĞRAF 17 Vordonisi, Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'ndan sonra İstanbul'un 10'uncu adası. Vordonisi'nin batma nedeni, yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan büyük İstanbul depremi olarak biliniyor. İstanbul’da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi’nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor. Fener Rum Patrikhanesi’nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilen ada, 1000 yıl önce meydana gelen büyük İstanbul depremi sonrasında sular altında kalmadan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapıyordu ve en önemli yapısı üzerinde bulunan manastırdı. Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın tek bir depremde batmadığını ifade edereke şöyle konuştu: Bu adanın batışını anlamak için Marmara'nın tektoniğini anlamak gerekir. Bu yapıyı kat eden faylar var. Bunlar 17 Ağustos'ta kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kolları olarak karaya doğru giriyor. Bunun bir kolu Dragos'un doğu tarafında, bir kolu batı tarafında. Bunlar esas olarak yalıtımlı ve düşey faylar. Bu düşey faylar nedeniyle Dragos'un Bostancı'ya olan kesimi çöküyor Dragos yükseliyor ve sağlam bir zemin ortaya çıkıyor. Ama buna karşılık Dragos'un iki yanı da çamurdan oluşmuş, bu çökmeyle bağlantılı olarak kalın bir çamur tabakasının biriktiği bir alan var. Burada 20-30 metrelik bir sondajdan sonra derine iniyorsunuz. Bu ada da bu tip depremlerle batmış. Tek bir depremde değil birkaç depremde batmış olması gerekir. Bunlar 6,5'lik depremleri getirebilir. 30-40 kilometrelik bir fayın bir metre çökmesiyle oluşan deprem söz konusu. 5-10 depremle bin yıldan beri battığını düşünebiliriz. Vordonisi Adası'na yapılan keşif dalışlarında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, su altında gördüklerini de anlattı. Keşif sırasında kilise duvarına rastlamadığını ifade eden Üşümezsoy, Bu yapılar yalnızca Dragos ve çevresinde değil örneğin Kurfalı'da, Kartal'da, Tuzla'da ve hatta Avcılar'da da var. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı'nı kat eden ikincil faylar ama Adalar Fayı'nın kesinlikle Kuzey Anadolu Fayı olmadığını gösteriyor. Ben oraya daldığımda burada gördüğümüz 20-30 cm kalınlığında kuvarsit tabakaları batan kilisenin duvarları gibi yorumlamışlar ama aslında batan kiliseye ait bir veri göremedim. Çok yosunla kaplandığı için tabakalarla gerçek duvarı ayırmakta kazımakla mümkün olabilir. dedi. Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca İstanbul'un diğer adalarının da zemin olarak en sağlam olan adalar olduğunu kaydetti. Bu arada Maltepe Belediyesi de Vordonisi Adası'nın kalıntıları için keşif çalışması yaparak yıllar boyunca ihmal edilen tarihi adanın, tüm özellikleriyle keşfedilerek, deniz turizmine açılmasını hedefliyor. İstanbul'un depremlerle batan adası havadan fotoğraflandı Maltepe açıklarında yer alan ve İstanbul'un onuncu adası olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy adanın 6,5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi.

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"Tsunami okyanuslara özgü değil"

Endonezya'da meydana gelen 9.3 büyüklüğündeki depremde 32 metre dalga boyunun olduğu yerleri bizzat bölgeye giderek incelediğini söyleyen Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "İki hafta boyunca Endonezya'da kaldık. Bazı yerlerde 7 kilometre içeriye girmişti dalgalar. Benim girdiğim yerlerde de 20 metreydi. Bunların hepsine baktık ve inceledik. Yani tsunaminin ne olduğunu iyi biliyoruz.

Marmara kıyıları için de son 2000 yılda 30'dan fazla tsunami var. Hepsinin izlerini biliyoruz. Bazıları eposon kayıtlarında bile var. Bu bakımdan Türkiye kıyıları böyle bir tehlike içerinde. Tsunami okyanuslara özgü bir şey değil.

İç denizde elbette Pasifik'teki kadar yüksek bir dalga olmaz. Ama biliyor musunuz, dalga yüksekliğinin öldürücülüğü 1 metredir. 1 metre, Marmara'daki dalga gelip geri çekildiğinde ne olacağını biliyor musunuz? Servis yollarındaki bütün araçlar dalga ile birlikte denizin içine çekilecek. Yani çok büyük olmasına gerek yok. Dolayısıyla bu tehlikenin var olduğunu kabul etmek gerekiyor" dedi.

"Marmara'da tsunami olabilir"

1999'dan sonra bütün toplanma alanlarının hep kıyıda olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi:

"Daha büyük bir deprem olsaydı hepsini alacaktı. Kötünün iyisi, yani bir şey olmadı. Dolayısıyla Marmara'da böyle bir tehlike var. Bir tsunami olması için denizin tabanında düşey bir hareket olması lazım. Yanal olursa olmaz. Fakat Kuzey Anadolu fayı yanal hareket ediyor. O zaman ben niye tsunami olur diyorum? Düşey bir hareket yok. Marmara'da bu deprem deniz altı heyelanlarını tetiklerse onlar tsunami yaratır. Depremin kendisi değil deniz altı heyelanları tsunami yaratabilir. Böyle örnekleri de var.

Dolaysıyla açıkta tsunami hiç etkili değil. Marmara'nın ortasında olsanız, en büyük 7.7 şiddetinde deprem meydana gelse ve ardından da tsunami meydana gelse Marmara'nın ortasında hiç zarar görmezsiniz. Bir, deprem dalgaları sudan geçmez. Sudan geçen sadece P dalgaları onlar da zararlı değil. Diğer dalgalar sudan geçmez. İki, tsunami kıyılarda etkilidir, açık denizde etkili değildir. Orada 20 santimetre falandır. Dolayısıyla açıkta etkili değildir.

Depremde ve tsunamide en güvenli yer denizlerin içidir, okyanusların ortasıdır. Kıyılarda olmayacaksınız. Tsunamiden sonra genellikle iki dalga olur. İlk dalga centilmen dalgadır zarar vermez, ama ikinci, üçüncü dalgalar yıkıcı dalgalardır. Peş peşe gelirler.

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Marmara gibi bir yerde dalga bir kere gelmez. Karşı kıyıya gider, geri döner ve geri gelir. Yani bu konuda uyarıları dikkate almak gerekiyor. Ne zaman güvenilir olduğu söylenirse ondan sonra kıyıya gitmek gerekiyor. Aksi takdirde gitmeyeceksiniz. Kıyıdaysanız uzaklaşıp kara içine ve yükseğe çıkacaksınız. Denizdeyseniz kıyıya gelmeyip açığa gideceksiniz. Tsunamide kurtulma yöntemleri bunlar."

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"Marmara Türkiye'ye bakar ama Türkiye, Marmara'ya bakamaz"

Olası bir Marmara depreminde hazırlıklar ivedilikle ele alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr, Şükrü Ersoy, "Tsunami, önce sular kıyıdan çekilerek bir öbekleme oluşturuyor. Ondan sonra su çöktüğü zaman o yıkıcı dalgalar meydana geliyor. Sonuç olarak depremler önlenemez tehlikedir. Ama zararlarını azaltabiliriz. Marmara'da yaşadığımız için her il her yerleşim alanı bundan etkilenebilir. Dikkat etmek gerekiyor.

Marmara Türkiye'ye bakar ama Marmara yıkılır ise, Türkiye Marmara'ya bakamaz. Özellikle Marmara'da zemin olarak kıyılarda fena bir zemin yok ama yine de yapıları yaparken bunlara uygun olarak yapmak gerekiyor. Gençler ve müdahale ekiplerimiz güçlü, ama müdahale ekipleri gelene kadar yardımcı olabilecek gönüllüler var. Türk insanında dayanışma gücü yüksek ama afet kültürümüz yok bizim. Çok güzel dayanışma kültürümüz var. Afet kültürünü de öğrenmeliyiz" diye konuştu.

OYNAT 00:00 ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Deprem nedeniyle hasar gören ve zamanla depreme dayanıksız hale gelen binalarla ilgili açıklamada bulunan Erdoğan, ''Hedefimiz 5 yılda 1 milyon 500 bin konutu dönüştürmektir'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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