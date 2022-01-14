Gündem Ünlü dizinin çekildiği binada korkutan yangın
İSTANBUL

Ünlü dizinin çekildiği binada korkutan yangın

Balat semtinde, ünlü televizyon dizisi 'Çukur'un kahvehane çekimlerinin yapıldığı 2 katlı binada yangın çıktı.

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Haber Merkezi DHA
Ünlü dizinin çekildiği binada korkutan yangın
Bina alevlere teslim oldu.

İstanbul Fatih Balat'taki Esnaf Loncası Sokak’ta "Çukur" dizisinin de çekildiği kahvehanede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.

Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, "Birden bire Çukur’un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

"Şalteri kaldırınca..."

Bir başka mahalle sakini ise, "Binanı sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı" şeklinde konuştu.

Ünlü dizinin çekildiği kahvehanede korkutan yangın
FOTOĞRAF 12
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Ayvansaray Esnaf Loncası Sokak’ta \"Çukur\" dizisinin de çekildiği kahvehanede yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı binayı sardı.
Title
Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Title
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina tamamen küle döndü.
Title
Yaşananları anlatan mahalle sakini Özkan Kılıç, \"Birden bire Çukur’un çekildiği kahvenin yukarısında çıktı. İtfaiyeler geldi. Müdahale ediyorlar. Kahve olarak kullanılıyordu. Yukarıda normal ev var. Kahvehane sahibi yaşıyordu\" ifadelerini kullandı.
Title
Bir başka mahalle sakini ise, \"Binanı sahibi Halit arkadaşımız elektriklerin gittiğini söyledi. Şalteri açtı. Şalteri kaldırınca bu sefer ev tutuşmaya başladı. Kendini dışarıya attı\" şeklinde konuştu.
Title
Alevler drone ile görüntülendi.
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Ünlü dizinin çekildiği kahvehanede korkutan yangın
Balat semtinde, ünlü televizyon dizisi 'Çukur'un kahvehane çekimlerinin yapıldığı kahvehanede yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Alevler drone ile görüntülendi.


Korkutan yangın

Korkutan yangın

​Ünlü dizinin çekildiği bina alevlere teslim oldu.
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