Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti
İSTANBUL

İstanbul'da ünlü iş adamı karısını vurduktan sonra intihar etti

Ünlü iş adamı karısını vurup intihar etti

İstanbul'da lüks bir villada yaşayan ünlü iş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde tartıştığı eşi Şükran Cantaş'ı silahla vurduktan sonra intihar etti.

Haber Merkezi DHA
Turgay Cantaş eşini vurduktan sonra intihar etti.
Turgay Cantaş eşini vurduktan sonra intihar etti.

İstanbul Başakşehir'de karısını öldüren iş adamı Turgay Cantaş intihar etti.

LÜKS VİLLADA DEHŞET

Olay, saat 08.30 sıralarında Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi Atmaca Sokakta bulunan lüks bir villada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İş adamı Turgay Cantaş sabah saatlerinde eşi Şükran Cantaş ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Turgay Cantaş evde bulunan pompalı tüfekle önce eşi Şükran Cantaş'ı vurdu ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sürüyor.

DHA
Turgay Cantaş eşini vurduktan sonra intihar etti.
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