Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Şubat’ta Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, “Soğan üreticilerine para verilip ürünler alındı fakir fukaraya dağıtıldı da biz karşı mı çıktık” demişti.

Erdoğan'ın talimatı sonrası tam zıttını savundu

Kılıçdaroğlu bu sözlerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patatesin, 250 bin ton soğanın ve 750 bin ton çeltiğin satın alınıp, vatandaşa ücretsiz dağıtılması üzerine çark etti.

Elde kalan ürünlerin alınıp dağıtılmasını eleştirdi

CHP’nin son grup toplantısında yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, “Vatandaşa patates ve soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek 2 ay önce söylediği şeyi eleştirdi.

OYNAT 00:26 'Üreticinin elindeki malların alınıp dağıtılmasına karşı mı çıktık' diyen Kılıçdaroğlu çark etti Şubat ayında partisinin grup toplantısında “Üreticinin elinde kalan ürünlerini para verip dağıttın da biz karşı mı çıktık” açıklamasında bulunan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla çiftçiden alınan patates ve soğanların ücretsiz olarak dağıtılması üzerine “Vatandaşa patates soğan dağıtılıyor. Şu mantığa bakın” diyerek eleştiride bulundu. BiP'te paylaş

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