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İSTANBUL

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen'den kar ekibine balık ziyafeti

Üsküdar Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarında görev alan ekip, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile balık yedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Üsküdar Belediye Başkanı Türkmenden kar ekibine balık ziyafeti
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen

Üsküdar Belediyesi'nin karla mücadele çalışmalarında görev alan ekip, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile balık yedi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı sırasında 142 personel, 21 iş makinesi, 11 kar küreme ve 37 tuzlama aracıyla ilçe genelinde yüzde 85 oranında yol açıklığı sağlandı.

Karla mücadele çalışmalarında görev alan ekiple balık ziyafetinde buluşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Başkan Türkmen, “4 gündür, günde 18 saat mesai, 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve bile gidemedi ama açmadık cadde, sokak bırakmadılar. Sokaktaki her bir can için canla başla çalıştılar. Üsküdar’ımızın gönül elçileri ile balık ziyafetinde buluştuk, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun.” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karda mesai yapan personelle balık yedi: Üsküdar’ımızın gönül elçileri
OYNAT 02:15
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karda mesai yapan personelle balık yedi: Üsküdar’ımızın gönül elçileri
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul'da etkili olan kar yağışı esnasında canla başla çalışarak Üsküdar'da açılmayan hiçbir yol bırakmayan personelle balık yedi.

Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, '4 gündür, günde 18 saat mesai 3-4 saat uykuyla çalıştılar. Birçoğu eve bile gidemedi ama açmadık cadde, sokak bırakmadılar. Sokaktaki her bir can için canla başla çabaladılar. Üsküdar'ımızın gönül elçileri ile balık ziyafetinde buluştuk, teşekkür ettik. Allah sizden razı olsun.' ifadelerini kullandı.




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