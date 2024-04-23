Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza 27 saattir giderilemedi

İstanbullu vatandaşlar haftanın ilk iş gününde ulaşım çilesi yüzünden aksaklık yaşadı. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler her iki yönde Altunizade’ye kadar aksamalı olarak yapılıyor. Üsküdar yönüne yapılan seferlerin 25 dakikaya çıkarılması vatandaşların peronlarda yoğunluk oluşturmasına sebep oldu. Sabah saatlerinde ilk sefer ile başlayan arıza halen devam ediyor.