Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza ikinci gününde de sürüyor: Nedeni ortaya çıktı! İşte kazadan ilk görüntüler

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda dün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık devam ediyor.
Metro İstanbul'un dün "teknik arıza" olarak açıkladığı ve gece saatlerinde "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği problem nedeniyle seferler Atunizade istasyonunda aktarmalı olarak sürdürülüyor.
Bugün de sürmesi beklenen çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasındaki seferler, 20-25 dakika aralıklarla gerçekleştiriliyor.
Sefer aralıklarının yer aldığı bilgilendirici tabelaların bugün kapatıldığı gözlendi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resmi tatil olmasına rağmen yaşanan aksaklık nedeniyle Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında yolcu yoğunluğu oluşuyor.
Seferlerin gecikmeli olarak yapılması nedeniyle güvenlik görevlileri ile yolcular arasında zaman zaman tartışmalar yaşanıyor.
Öte yandan, Altunizade-Üsküdar istasyonları arasında her iki yönde İETT otobüsleriyle ring seferleri düzenleniyor.
Arızanın nedeni ortaya çıktı
30 saatten fazla bir süre hizmet vermeyen Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’nda metro trenlerinin kafa kafaya çarpıştığı ortaya çıktı. Kazaya ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Metro İstanbul'dan 32 saat sonra gelen itiraf
Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinden sonra İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan arızaya ilişkin açıklama geldi.
Metro İstanbul, M5 Metro Hattı'nda yolcusuz iki trenin "temas" sonucu zarar gördüğünü bildirdi.