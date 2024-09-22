Üsküdar'da feci kaza: Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Bursa'da bir alkollü sürücü otomobili ile çarptığı bahçe duvarında asılı kaldı. Asılı kalan otomobiliyle araç kullandığını sanan sürücü trafikte seyreder gibi gaza basıp sinyal verdi. Mahalle sakinleri yaşanan olay sonrası polis ekiplerine haber verdi. Ekiplerin bölgeye gelmesiyle sürücü araç dışına çıkarıldı. Yapılan kontrollerde sürücünün 2.08 promil alkollü olduğu belirlendi. Ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.