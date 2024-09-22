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Üsküdar'da feci kaza: Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Üsküdar'da feci kaza: Devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

08:2122/09/2024, Pazar
DHA
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Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.
Motosiklet sürücüsünün cesedi ise olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga götürüldü.

Üsküdar'da seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tünel içerisinde savrularak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yaver Fatih Öztürk hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı.

Üsküdar'da devrilip sürüklenen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.


Kaza, saat 02.00 sıralarında Vecdi Diker Tüneli Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Yaver Fatih Öztürk yönetimindeki motosiklet tünel içinde süratli şekilde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine savrularak kaza yaptı. Kazada yere düşen Yaver Fatih Öztürk ve yanındaki Funda Çırak Ö. yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yaver Fatih Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Funda Çırak Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tüneli tek şeride düşürerek önlem aldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından sonra Fatih Yaver Öztürk'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Motosikletin yanındaki içki şişesi ise gözlerden kaçmadı. Kazaya karışan motosikletin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.


#İstanbul
#Üsküdar
#kaza

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