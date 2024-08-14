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Üsküdar'da feci kaza: Şehirlerarası yolcu otobüsü İETT'ye çarptı yaralılar var

Üsküdar'da, yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

09:14 - 14/08/2024 Çarşamba
AA
İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı
İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı

Üsküdar'da, yolcu almak için durakta bekleyen İETT otobüsüne çarpan şehirlerarası yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı.


D-100 kara yolu Harem Sahil Yolu Üsküdar istikametinde ilerleyen 34 TP 9995 plakalı İETT otobüsü, yolcu almak üzere Haydarpaşa Gümrük durağında durdu.

Aynı yönde seyreden 44 PD 600 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü durakta bekleyen İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, yolcu otobüsündeki 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Harem Sahil Yolu Üsküdar istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



#İETT Otobüsü
#TRAFİK KAZASI
#Üsküdar
#yolcu otobüsü
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