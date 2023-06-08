Üsküdar’da İBB eziyeti: Yarım kalan inşaatlar vatandaşı bezdirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 3 yıldan bu yana zemin kayması iddiasıyla kapatılan Üsküdar Kuzguncuk sahil şeridindeki çalışmaya vatandaşlar tepkili. Geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Kız Kulesi’nin önündeki yürüyüş yolu da yine İBB tarafından çalışma bahanesiyle kapatıldı. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan sahilde yürümek dahi zorlaşırken, çalışmalar da durmuş vaziyette.

BÖYLE METRUK BIRAKILMAZ

Son durumu aktaran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İBB’ye çağrıda bulundu. “Defalarca gittik, ‘Bu iş böyle 1-2 kişiyle yapılmaz, dünyanın en güzel manzaralı yürüme yollarından biri böyle metruk bırakılmaz’ dedik ama değişen bir şey yok” diyen Türkmen, “Kuzguncuk Sahili 3 yıldır böyle, kapalı. Kaderi aynı olsun istemiyoruz. Her gün yüz binlerce insanımız ve artı çok sayıda yabancı turist geliyor. Halkımız için böylesine değerli yerlerde, bu şekilde 1-2 kişiyle iş yapılmaz, bekleme olmaz. Yaz geldi, bu tempoyla giderse yürüme ve bisiklet yolundan yaz boyu mahrum kalacak insanlarımız” şeklinde konuştu.

YALILAR NEDEN KAYMIYOR?

Kuzguncuk’ta yıllardır sahil şeridine çıkıp yürüyemeyen Üsküdarlılar yaşananlara tepkili. Kuzguncuk’ta esnaflık yapan Ersin Dursun, çalışmaya anlam veremediğini belirterek şöyle devam etti: “Buraya 600 boru döşeyeceklerini söylüyorlar. Öyle bir alan yok, o kadar boru da yok. Nereye döşeyecekler? Zemin kayması diyorlar da yandaki cami ve yalılarda bir sıkıntı yok. Parkta mı var sadece sıkıntı? Bir çatlak var dediler, kapattılar. Küçücük bir çatlak bu. Önceden de vardı. 2012’den beri buradayım, balık tutuyordum orada. 3 yıldır kapalı burası daha yeni başladılar çalışmaya. 3 tane boru diktiler. Sonra arıza yaptı, 10 gün ara verdiler. Şimdi 2 gündür çalışıyorlar.”

ÇALIŞMA BİR AN ÖNCE BİTMELİ

Ankara’da yaşayan ve İstanbul’a gezmeye gelen Ramazan Yaşar ise Kız Kulesi’nin yenilenmiş halini görmeye geldiğinde büyük bir şok yaşadı. Kız Kulesi’nin karşısında süren şantiye nedeniyle yakından göremediğini söyleyen Yaşar, “Oturulan yerler kötüydü, düzeltilmesi gerekiyordu ama Kız Kulesi tadilattayken buralar da yapılsaydı iyi olurdu. Şu anda uzak duruyoruz, mahrumiyet var. Bir an önce bitmesini istiyoruz” diye konuştu. Üsküdar’da yaşayan Eyüp Şeker ise daha önce sık sık geldiği sahil şeridine artık uğrayamadığını belirtti, “Uzun zamandır burası kapalı, halk gelip dinleniyor burada. Olumlu bir şey düşünmüyorum çalışmayla ilgili. Nefes alma yeriydi burası. Yan taraftaki yalılar açık, burası niye kapalı onu da anlamıyorum. Hemen açılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.







