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Üsküdar'da motokurye saldırıya uğradı: Beş yerinden bıçaklandı

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile iki otomobil içerisinde bulunan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışmanın şiddetlenmesi sonucu motokurye bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri soruşturma başlattı.

07:37 - 12/04/2024 Friday
IHA
Motokuryeye bıçaklı saldırı
Motokuryeye bıçaklı saldırı

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki motokurye ile yine seyir halinde olan iki otomobildeki şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


Olay, saat 01.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi Libadiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 34 CYY 747 plakalı motosikleti ile seyir halindeki motokurye Serkan Armağan, tartışma yaşadığı iki otomobilde bulunanların saldırısına uğradı. Birinin plakasının 34 DAT 766 olduğu tespit edilen 2 araç da saldırı sonrası olay yerinden kaçtı. Olayı gören kişilerin durumu 112'ye bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, yaralanan Armağan'ın iki bacağının 5 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

Olay tanığı Bayram Koç,
"Motokurye meslektaşımızın yanına geldik, ne yazık ki trafikte tartıştığı kişiler iki araba. 3-4 kişi oldukları söyleniyor, çevredekiler de görmüş ama polisin geldiği zaman kimse kalmamış şahitlik yapan da yok. Arkadaşımızı hem dövmüşler, 15 dakika boyunca, onun dışında bir de bıçaklamışlar, yerlerde hep kanlar var. Onun dışında biz de meslektaşlarımızla haber alınca geldik buraya 20-30 kişi. Olay böyle, polisler geldi plakalarını aldılar. Adalet yerini bulacak, gerek yoktu trafikte tartışmaya. Tartışıyorsun, 4-5 kişi adamı saatlerce dövüyorsun, bir de üstüne üstlük bıçaklıyorsun. Herkesin kendine göre çoluk çocuğu var, bu şekilde olmaması lazım"
ifadelerini kullandı.



#Motokurye
#İstanbul
#emniyet
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