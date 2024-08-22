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Üsküdar'da otomobil kaldırıma çıkarak devrildi

İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

07:19 - 22/08/2024 Perşembe
DHA
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üsküdar'daki kaza, saat 04.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Tıbbiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 34 EK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çıkarak devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü yararlanırken, araçtaki iki kişi kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kullanamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak, yol trafiğe açıldı.

#İstanbul
#Üsküdar
#Kaza
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