Üsküdar'da otomobil kaldırıma çıkarak devrildi

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki nişanlı çift hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Nurcan Yalnız ile Cengiz Akdağ'ın kısa süre önce nişanlandıkları, düğün hazırlıklarıyla ilgili Ankara'ya gittikleri ve memleketleri Yozgat'ın Çekerek ilçesine dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.