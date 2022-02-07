Üsküdar'da patlama yaşanan binada yıkım çalışması yapıldı

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İNCELEME

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da patlama olan binada inceleme yaptı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da 4. katında patlama olan Abacıdede Apartmanı'ndaki yıkım çalışmalarını inceledi. Vali Yerlikaya buradakilerle sohbet etti. Daha sonra açıklama yapan Vali Yerlikaya, "Üsküdar ilçemiz, Valide Atik Mahallemizde bugün 13.30 itibariyle hemen ardımızda bulunan Abacıdede Apartmanı, numara 21'de maalesef bir patlama meydana geldi. Patlamanın sebebini henüz İtfaiye Daire Başkanlığı açıklamadı. Ama onların da kanaatleri doğalgaz sıkışması sebebi olduğu yönünde. Kesin rapor ortaya çıkınca bu kamuoyu ile paylaşılacak. Bu patlamadan dolayı maalesef 4 yaralımız var. Birinin durumu ağır. Dr. Lütfi Kırdar Hastanemizde tedavi görüyor. Diğer 3 yaralımız Haydarpaşa Numune Hastanemizde. İl Sağlık Müdürümüzle görüştüm. Saat 19.30 itibariyle bir yaralımız tedavi süreci bitirilerek taburcu edilmiştir. Lütfi Kırdar'daki ağır yaralı ve Haydarpaşa Numune'deki şu an için hayati tehlikesi olmayan kardeşlerimize canı gönülden dua ediyoruz. Rabbim şifalar versin diyoruz." dedi.

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"VATANDAŞLARIMIZIN EVLERİNİ HANELERİNİ ESKİ HALİNE GETİRMEK İÇİN BİR ARADAYIZ"

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız Hilmi Başkandan öğrenmiş olduğum 88 ruhsatlı olan bu apartmanımızda 42 vatandaşımız barınıyor. Kaymakamımızın süratle ilçe nüfus müdürlüğünden temin ettiği bilgi bu yönde. Devlet olarak valilik olarak Kaymakamlığımız, İlçe Belediye Başkanımız, Kızılayımız, AFAD'ımız, hep birlikte yaraları sarmak, vatandaşlarımızın evlerini hanelerini eski haline getirmek için bir aradayız. Onları yalnız bırakamayız. Bu akşam o kardeşlerimiz yakın akrabalarına gitmek isteyenler yakın akrabalarına. Biz otelde kalmak istiyoruz önerimizi yaptık, bu noktada düşünce beyan eden kardeşlerimizi de otellerde misafir ediyoruz."

"EN KISA ZAMANDA 14 DAİRE SAHİBİNE İNŞALLAH TESLİM EDİLECEK"

Patlama yaşanan binanın yanındaki 4 apartmanın da tedbir amaçlı boşaltıldığını söyleyen Yerlikaya, "Onlar da otelde kalmak isteyen akrabalarında kalmak isteyen... Tercihleri onlara bıraktık. Onların da yanlarında olduğumuzu gösterdik. Bu apartmanla ilgili belediyemiz hemen yapı kararını aldık. Hemen yıkıma başlandı. Yaklaşık 1 saat önce 19.00 itibariyle yıkıma başlandı. Yarın biz yıkımı tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum hem Üsküdarımıza hem de bütün şehrimize geçmiş olsun dileklerini iletti, selamlarını iletiyor. Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla tıpkı Kartal Orhantepe Mahallemiz Yeşilyurt Apartmanımızda olduğu gibi süratle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda bu apartmanımız en kısa zamanda 14 daire sahibine inşallah teslim edilecek." diye konuştu.

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Yerlikaya, "Hemen yarın sabah Kaymakamlığımız, İlçe Belediyemiz ve Valiliğimiz 14 daire sahibine 50'şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılıncaya kadar kira yardımını bakanlığımız üstleniyor. Tedbir amaçlı bu gecelik boşaltılan o 4 binadaki vatandaşlarımız başta olmak üzere komşularımızdan camı çerçevesi kırılan, buna benzer hasarları olanlar da az önce Hilmi Başkanımızla Kaymakamımızla değerlendirdik. Hilmi Başkanımız sabah erkenden inşallah onların da gereğini yapacak. Tekrar geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten üzüntümüz çok büyük. Lütfi Kırdar'daki ağır yaralı kardeşimize hep birlikte dua ediyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşsun diye dua ediyoruz. Tekrar Çevre Şehircilik ve İklim Bakanımız ve onun koordinasyonunda da buradaki apartmanın hak sahiplerine en kısa zamanda teslimini de bütün hemşerilerimizle beraber yapacağımıza yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.