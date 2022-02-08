Üsküdar'da patlamanın yaşandığı bina yıkıldı: Devlet kentsel dönüşüm ve kira yardımı yapacak

İş makinelerinin getirtildiği binada hazırlıklar yapılarak yıkım çalışması başlatıldı. Gece boyu devam eden çalışmaların ardından yıkım tamamlandı.

Polis ve zabıta ekiplerinin çevrede aldığı güvenlik önlemi devam ediyor.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında dün henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

AA

GÜNDEM Üsküdar'da patlama yaşanan binada yıkım çalışması yapıldı

"BOMBA PATLADI ZANNETTİK"

Mahalle sakini Adem Coşkun, "3 bina yanda oturuyorum. Çok ses çıktı. Büyük bir bomba patladı zannettik. Biranda kendimizi dışarıya attık. Dışarı çıktığımızda bu manzarayı gördük. Aşırı bir ses çıktı. Kulaklarımız çınladı. Evler sallandı. Doğalgaz kaynaklıymış. 2 yaralıyı ambulansla götürdüler. Bir yaralıda kafasından yaralıydı. Komşularımız" dedi.

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"O AN ŞUUR KAYBI YAŞADIK"

Başka bir mahalle sakini kadın, "Telefonla görüşüyordum. Biranda bir patlama sesi geldi. O an şuur kaybı yaşadık. Aşırı derecede gürültülüydü. Doğalgazdan patladı diye söylediler" diye konuştu.

AA

HAYAT Üsküdar'da meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan vatandaşın tedavisi yanık ünitesinde sürüyor

BAKAN KURUM: HIZLI BİR ŞEKİLDE KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Üsküdar’da bir binada gerçekleşen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Üsküdar ilçesi Valide Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak’taki bir binada meydana gelen patlamanın ardından apartmanımızdaki yıkım çalışmalarını Üsküdar Belediyemiz ile başlattık. Yıkılan binamızın yerinde hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü de gerçekleştireceğiz. Bina sakinlerimize kira yardımı sağlayacak, yıkım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip inşaatımıza başlayacağız. Sağlıklı ve güvenli yuvalarını vatandaşlarımıza bu yıl içerisinde teslim edeceğiz. Patlamadan etkilenen hemşehrilerime tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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GÜNDEM Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi

VALİ YERLİKAYA PATLAMANIN NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar'da bir apartmanda meydana gelen patlamanın nedeninin itfaiyenin kanaatine göre doğalgaz sıkışması olduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya şunları söyledi:

"Apartmanda tedbir amaçlı onlar da boşaltıldı. Otelde akrabalarında kalmak isteyenlerin tercihlerine bıraktık. Belediyemiz, hemen yıkıma başladı. 1 saat önce. Yarın biz yıkımı tamamlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Kartal Orhan Mahallemiz de olduğu gibi süratle bu apartmanımız en kısa zamanda 14 daire sahibine teslim edilecek. Valiliğimizce 14 daire sahibine 50 şer bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Evleri yapılana kadar kira yardımında bulunacağız. Bu gecelik tedbir amaçlı boşaltılan binadaki vatandaşlarımız olmak üzere, komşularda oluşan hasarları Hilmi Başkanımızla değerlendirdik. Üzüntümüz çok büyük. Lütfü Kırdar'daki durumu ağır olan kardeşimize acil şifalar diliyoruz."

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