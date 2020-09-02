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İSTANBUL

Üsküdar'da pes dedirten görüntüler: Yasağa rağmen asker uğurlama konvoyuna yaptılar

Koronavirüs salgını etkilerini sürdürmesine rağmen vatandaşların tedbirlere uymaması vaka sayılarını artırıyor. Salgının yayılımını azaltmak amacıyla düğün, asker uğurlama töreni gibi toplu katılımların olduğu etkinliklere yasak getirilmesine rağmen İstanbul'dan gelen görüntüler 'pes' dedirtti. Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde asker uğurlama konvoyu oluşturan üç sürücü, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Gruba toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.

Haber Merkezi DHA
Konvoyu sivil polisler yakaladı.
Konvoyu sivil polisler yakaladı.

Üsküdar Kuzguncuk Tüneli'nde dün akşam saatlerinde asker uğurlama konvoyuna rastlayan sivil trafik ekipleri harekete geçti. Konvoyu tünel çıkışında durduran ekipler 3 sürücüye toplamda 16 bin 986 lira para cezası kesti. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri tarafından, 34 SC 3397 plakalı araç sürücüsü I.Ş., 34 AVD 69 plakalı araç sürücüsü B.Ç.K. ve 34 TV 1677 plakalı araç sürücüsü H. Y.'ye Karayolları Trafik Kanununun "araçları ,kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden her sürücüye ayrı ayrı 132 TL olmak üzere toplamda 396 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı.

İzmir'de düğün konvoyundakiler tünelde durup oyun oynadı
OYNAT 00:38
İzmir'de düğün konvoyundakiler tünelde durup oyun oynadı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, düğüne gitmek için Bayraklı Tüneli'nden geçen bir grup, otomobillerini durdurarak trafiğin durmasına sebep oldu. O anları kaydedip sosyal medya hesaplarında paylaşan vatandaşlar tepki topladı.
  • Ayrıca araç sürücülerine Umumi Hıfzıssıha Kanununun 282. Maddesine istinaden her sürücüye ve araç camından sarkan 2 yolcuya ayrı ayrı 3 bin 150 TL toplamda 15 bin 750 TL para cezası kesildi.

Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler
GÜNDEM
Diyarbakır’da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu: Araçlardan inip halay çektiler

İkazlara uymadılar

Öte yandan konvoyda plakaları tespit edilip ikazlara uymayan, 34 VA 5418 ve 34 KU 2362 plakalı araçlar Karayolları Trafik Kanununun "araçları, kamunun huzurunu bozacak ve kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddesinden 132 TL ve "trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtasının uyarı ve işaretlerine uymamak" maddesinden her araca ayrı ayrı 288 TL olmak üzere toplamda 840 TL Trafik İdari Para cezası uygulandı. Sivil Trafik Ekipleri tarafından dağıtılan asker uğurlama konvoyuna toplamda 16 bin 986 TL para cezası kesildi.

İstanbul'da akıl almaz görüntüler: Silahlı, çakarlı ve sosyal mesafesiz düğün konvoyu
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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşme sürecine girilmişti. Temmuz ayında düğünlere izin verilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde gelin almak için Bağcılar’da toplanan gruplar, onlarca uyarıya ve artan vakalara rağmen meşaleler eşliğinde gelini evden çıkarttı.
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Ardından ne maske takarak ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu.
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Eğlencenin ardından ultra lüks araçlarına binerek konvoy halinde trafiğe çıkan grup, çakarlı araçlarla “dat dat” sistemini kullandı. Gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren grup, ellerine aldığı meşalelerle de ortalığı dumana boğarak trafiği tehlikeye düşürdü.
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Ara sokaklardan caddeye çıkan konvoydaki bir maganda ise yanlama yaparak adeta terör estirdi. Trafikte abartı egzoz da kullanarak gürültü çıkartan magandalar, konvoy halinde karayolu üzerinden Düzce’nin Akçakoca ilçesine vardı.
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İstanbul’da başlayan konvoydaki magandalardan birkaçı burada onlarca insanın içerisinde tabancalarla havaya ateş açarak adeta dehşet saçtı.
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Konvoyun ardından düğün salona ulaşan gruptakiler, salgına rağmen kurala uymayarak halay çekti. Göbek atarak eğlenen, maskeleri çene altında ve kollarında tutan salondakiler salgına rağmen ölüme meydan okuyarak doyasıya eğlendi.
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Magandalar ve katılımcılar o anları bir de sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, mega kentte adeta terör estiren magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
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İstanbul'da akıl almaz görüntüler: Silahlı, çakarlı ve sosyal mesafesiz düğün konvoyu
Tüm uyarılara ve denetimlere rağmen İstanbul Bağcılar'daki düğün konvoyu terörü dehşete düşürdü. Gelin almaya gelen konvoy meş'aleler yakarak ortalığı dumana boğdu. Maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayan grup, müzik eşliğinde halay çekip göbek attı. Eğlencenin ardından çakarlı lüks otomobillerle konvoy halinde harekete geçen magandalar, sollama yapıp meşaleler yakarak trafiği de tehlikeye düşürdü. Otoyoldan başka bir şehre geçen konvoydaki birkaç maganda ise tabancalarla havaya ateş açtı. Polis İstanbul'un altını üstüne getiren magandaları yakalamak için kapsamlı çalışma başlattı.


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