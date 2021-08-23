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İSTANBUL

Üsküdar’da viraja hızla giren otobüs refüjde asılı kaldı: Vatandaşlar yardıma koştu

Üsküdar’da aşırı hızla giden İETT otobüsü Salacak Sahilde karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle sahilde trafik yoğunluğu oluştu. Vatandaşların asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Üsküdar’da viraja hızla giren otobüs refüjde asılı kaldı: Vatandaşlar yardıma koştu
Üsküdar’da viraja hızla giren otobüs refüjde asılı kaldı.

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz akşam 23.30 sıralarında Üsküdar’da Salacak Sahilde meydana geldi. İddiaya göre yolcu dolu İETT otobüsü virajı dönerken aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı.

UZUN TRAFİK KUYRUKLARI OLUŞTU

Kazada yolcularda yaralanan olmazken, refüjde asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle Salacak Sahilde çift yönlü uzun trafik kuyrukları oluştu. Kazaya yolcular tepki gösterirken, asılı halde kalan İETT otobüsü çekici yardımıyla kurtarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.


Vatandaşların asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı
OYNAT 00:41
Refüje çıkan İETT otobüsünü yolcular kurtarmaya çalıştı
İETT otobüsü Üsküdar Salacak'ta karşı şeride geçerek refüjde asılı kaldı. Kazada otobüsteki yolcular yaralanmazken, asılı halde kalan İETT otobüsünü vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Yolcuların araçtan inerek asılı kalan otobüsü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Viraja hızlı giren araç kamyonete çarptı
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Viraja hızlı giren araç kamyonete çarptı
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