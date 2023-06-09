Üst düzey atama kararları Resmi Gazete'de

Fahrettin Altun, Hasan Doğan, İbrahim Şenel.
Fahrettin Altun ve Hasan Doğan devam ediyor: İşte tüm görevlendirmeler
#İletişim Başkanlığı
#Fahrettin Altun
#Hasan Doğan
#İbrahim Şenel
#Yasin Yıldız
#Atama
2 saat önce
Fahrettin Altun, Hasan Doğan, İbrahim Şenel.
Fahrettin Altun ve Hasan Doğan devam ediyor: İşte tüm görevlendirmeler
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.