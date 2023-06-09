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Üst düzey atama kararları Resmi Gazete'de: Fahrettin Altun ve Hasan Doğan görevlerine devam ediyor

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne Hasan Doğan, İletişim Başkanlığı'na Fahrettin Altun, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na İbrahim Şenel, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na Yasin Yıldız yeniden atandı.

01:41 . 9/06/2023 Cuma
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#İletişim Başkanlığı
#Fahrettin Altun
#Hasan Doğan
#İbrahim Şenel
#Yasin Yıldız
#Atama
9 dakika önce
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