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BURSA

Usturayı çıkarınca polis yetişti: KADES nedir?

Usturayı çıkarınca  polis yetişti

Bursa’da ayrı yaşadığı kocası M.E.’nin kendisine saldıracağını anlayan Ç.E., Kadın Destek Uygulaması’ndaki (KADES) butona basarak acil yardım istedi. Eve hızlıca gelen polis elindeki usturayla eşine zarar vermek isteyen M.E.’yi yakalayıp gözaltına aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırgan M.E. tutuklandı.
Saldırgan M.E. tutuklandı.

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım çağrısında bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E., önceki gün öğle saatlerinde eşi Ç.E.'nin Nilüfer ilçesindeki evine gitti. Ç.E., eşinin kendisine zarar vermesi ihtimaline karşı cep telefonuna yüklediği KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi. Çağrının Bursa Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaşması üzerine kadının yaşadığı adrese ekipler sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Eski eşi tabancayla kapıya dayandı: KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı
GÜNDEM
Eski eşi tabancayla kapıya dayandı: KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı

KADES'i 1 milyon 327 bin kişi indirdi

  • Bu arada İçişleri Bakanlığı’nca 2018'de hizmete alınan, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi. Uygulama üzerinden 68 bin 214 kadın, karşılaştığı acil durumları tek tuşla ihbar etti. Çalışmalar sonucu geçen yıl cinayete kurban giden kadın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 azalarak 266'ya geriledi.

KADES 1 milyonu geçti
HAYAT
KADES 1 milyonu geçti
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