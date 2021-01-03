Usturayı çıkarınca  polis yetişti

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Trump'ın Irak'ta sivilleri katleden 4 eski paralı askeri affetmesine tepkiler sürüyor: Bu eyleminden tiksindim

Irak'ta sivilleri öldürmekten ceza alan, ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen 4 eski Blackwater paralı askeriyle ilgili tepkiler gelmeye devam ediyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı John Patarini New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan mektubunda Trump'ın af kararını eleştirdi. Patarini, mektubunda, Bağdat'ta 2007'de işlenen katliamın ardından hemen bölgeye gönderildiklerini ve raporunun ardından ilk soruşturmayı açtıklarını belirtti.