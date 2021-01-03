Usturayı çıkarınca  polis yetişti

Bursa'da ayrı yaşadığı eşi tarafından usturayla zarar verilmek istenen kadın, Kadın Destek Uygulaması'ndan yardım çağrısında bulunması üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.E., önceki gün öğle saatlerinde eşi Ç.E.'nin Nilüfer ilçesindeki evine gitti. Ç.E., eşinin kendisine zarar vermesi ihtimaline karşı cep telefonuna yüklediği KADES uygulaması butonuna basarak polisten acil yardım istedi. Çağrının Bursa Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'ne ulaşması üzerine kadının yaşadığı adrese ekipler sevk edildi. Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
KADES'i 1 milyon 327 bin kişi indirdi
- Bu arada İçişleri Bakanlığı’nca 2018'de hizmete alınan, kadınların acil durumlarda yardım isteyebilecekleri Kadın Destek (KADES) uygulamasını bugüne kadar 1 milyon 327 bin kişi indirdi. Uygulama üzerinden 68 bin 214 kadın, karşılaştığı acil durumları tek tuşla ihbar etti. Çalışmalar sonucu geçen yıl cinayete kurban giden kadın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 21 azalarak 266'ya geriledi.