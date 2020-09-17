Utanmaz rezil

Tuzla’da şarkıcı Halil Sezai’nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay önceki gün sabah saatlerinde Tuzla’da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.

HAYAT Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

SERBEST BIRAKILDI

Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye vurdukları da görülüyor.

OYNAT 03:39 Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Ünlü şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da film çekimi için kiraladığı villanın önünde 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Sezai'nin yaşlı adama çok sert şekilde vurduğu ve ağza alınmayacak küfürler ettiği görülüyor. BiP'te paylaş

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YENİDEN İFADEYE ÇAĞRILDI

Görüntülerde, Halil Sezai’nin “Ezan mı okuyorsun sen. A.... koyduğumun çocuğu he. Ezan mı okuyorsun” dediği duyuldu. Darp edilen yaşlı adam kalbinin tıkalı olduğunu söylediğini Halil Sezai’nin daha çok vurduğunu ifade etti. Bu arada görüntülerin yanınlanmasının ardından Halil Sezai yeniden ifadeye çağrıldı. Halil Sezai Paracıkoğlu’nun, savcının talimatı üzerine mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesi alınacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, konuyla ilgili yapılan açıklamada Halil Sezai hakkındaki soruşturmanın genişletildiğini kaydedildi. Açıklamada, “Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında ‘Silahla Kasten Yaralama’, ‘Hakaret’, ‘Konut Dokunulmazlığını İhlal’ ve ‘Tehdit’ suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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OYNAT 02:19 Halil Sezai'nin dövdüğü yaşlı adam konuştu: Kalbim tıkalıydı, yerdeyken bile vurdu Ünlü sanatçı Halil Sezai tarafından öldüresiye dövülen 67 yaşındaki Hüseyin Meriç olay anını anlattı. Star TV'ye açıklamalarda bulunan yaşlı adam, 'Kalbim tıkalıydı, yere oturmaya çalıştım. Otururken bile tekme tokatla vuruyordu...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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CHP sayesinde kurtuldu!

Halil Sezai’nin gözaltına alındığını duyuran ilk isim CHP’li Eren Erdem oldu. Sezai’nin dayağına arka çıkan Erdem twitter’dan da destek mesajı attı. Erdem, “Durumu yaptığımız görüşmelerle teyit ettik. Kendisi şu an ifade vermekte olup, ifade sonrası serbest kalacağını umuyoruz. Avukat arkadaşlarımız yanındadır” demişti.