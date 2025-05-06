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Uygulamada şüphe çekti: 21 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

Uygulamada şüphe çekti: 21 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

09:336/05/2025, Salı
IHA
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Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi.

İzmir'de yunus ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir kişinin hırsızlık suçundan 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliğine bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir kişi durduruldu.


Yapılan kimlik incelemesinde şüphelinin 'hırsızlık' suçundan aranan, hakkında 21 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. olduğu ortaya çıktı.


Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edildi.



#İzmir
#Asayiş Şube Müdürlüğü
#firari
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