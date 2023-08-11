Uygulamalı eğitimin ürünü bursa dönüşüyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kampüsü içerisinde bulunan tarım arazisi öğrencilerin uygulamalı eğitim almasına vesile oluyor. Yaklaşık 60 dönümlük arazide sebze, meyve, hububat gibi tarım ürünleri yetiştiren öğrenciler, ürünlerin dikiminden hasadına kadar ilgileniyor. 3 ayrı seranın bulunduğu arazide hububat, patates ve diğer sebzelerin ekilebildiği açık araziler de bulunuyor. Bunların yanı sıra 4 dönümlük bahçede de çeşitli meyve ağaçları yetiştiriliyor. Yetiştirilen ürünler satışa sunularak 100 öğrenciye burs veriliyor.





TARIM UYGULAMA GEREKTİREN BİR MESLEK

Tarım arazisinde yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Organik Tarım Programı Öğretim Görevlisi Volkan Yörük, “Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü’ne ayrılmış yaklaşık 60 dönümlük arazide 20, 30 ve 40 olmak üzere farklı parsellerde uygulamalar yapıyoruz. Bildiğiniz gibi tarım; uygulama gerektiren bir meslek. Burada öğrencilerimize hem tarlada, hem serada, hem bahçede yani mezun olduklarında karşılaşabilecekleri bütün ortamlarda uygulama imkânı sunuyoruz. Geleceğin meslekleri geri dönüşüm, bilişim, enerji ve tarım. Tarım alanında bu arkadaşlar birer profesyonel olarak mezun olmuş olacaklar” ifadelerini kullandı.





YILDA 100 ÖĞRENCİ OKUTULUYOR

Yetiştirilen ürünlerin satıldığından bahseden Yörük, şu ifadelere yer verdi: “Seralarımızda domates, biber, patlıcan, bamya gibi çeşitli ürünlerimiz var. Burada öğrencilerimizin yapabileceklerini gösteriyoruz. Açık arazide ise patates buğday gibi ürünlerin tarımını yapıyoruz. Bahçemizde de kayısı, şeftali, vişne gibi meyve ağaçlarının denemelerini yapıyoruz. Bu kadar çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz ürünleri de hem halkımıza, hem üniversite personelimize vakıf üzerinden satışını yapıyoruz. Dışarıdan gelen vatandaşlar kendi bahçeleri gibi ürünleri toplayabiliyorlar. Buradan elde ettiğimiz gelirle yılda 100 öğrenciyi okutuyoruz.”



