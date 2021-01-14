Gündem Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı
BURSA

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı

Uygunsuz fotoğraflarını çektikleri erkeklerden şantajla para alan çete üyeleri yakalandı

Bursa’da internetten tanıştıkları kişileri tuzağa düşürüp, şantaj yapan 2’si kadın 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Polis, İzmir ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.
Polis, İzmir ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 kadının internet üzerinden ağlarına düşürdükleri kişilere şantaj yaptığını belirledi. 2 kadının iletişim kurduğu erekler ile buluştukları, uyuşturucu verdikleri ardından da uygunsuz fotoğraflarını çektikleri saptandı. Kadınların, birlikte olma vaadiyle kandırdıkları kişilerin evlerine ait anahtarları kopyalayarak, daha sonra hırsızlık olayları gerçekleştirdiği de belirlendi.

ŞANTAJLA PARA İSTEDİLER

Polis, Y.B. ve B.K. isimli kadınları teknik ve fiziki takibe aldı. 2 şüpheli kadının 4 kişiyle iletişim halinde olduğu saptandı. Genişletilen çalışma sonunda ise kadınlar ile irtibatlı oldukları 4 kişinin, ağlarına düşürdükleri kişilerden şantaj ile para istedikleri tespit edildi.
Polis elde edilen deliller doğrultusunda İzmir ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Y.B., B.K., G.G., E.D., S.S. ve D.Y. isimli şüpheliler, yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdurların kişisel bilgilerini içeren çok sayıda belge ve dijital materyal ile bıçak, keski, balta, av tüfeği ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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