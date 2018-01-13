Uyum için 5 komisyon

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın oluruyla gerekli değişiklikleri hazırlamak üzere partide 5 komisyon oluşturulduğunu bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uyum çalışmaları kapsamında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın oluruyla gerekli değişiklikleri hazırlamak üzere partide 5 komisyon oluşturulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı danışmanlarının da yer aldığı komisyonda bakan yardımcıları ve akademisyenler de görev yapacak. Uyum sürecinin hızlı ilerlemesi için birden fazla komisyon oluşturulduğu belirtilirken, bunların daha önce kurulan üst komisyonun altında çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Bu kapsamda oluşturulan ve 7’şer kişiden oluşan komisyonlar ‘Yürütmenin Yapılandırılması’, ‘Personel Rejimi’, ‘Siyasi Partiler ve Seçim Mevzuatının Uyarlanması’, ‘Yerel Yönetimler’ ve ‘Meclis İçtüzüğü’ isminde kuruldu. Komisyonların başkanlıklarını Ahmet Sorgun, Erol Kaya, Cevdet Yılmaz, Efkan Ala ve Mustafa Elitaş üstlenecek.