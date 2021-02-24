Uyuşturucu satan İranlıların evine yapılan baskında ortaya çıktı: Anahtarlık görünümlü suikast silahı! Sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde yaptıkları aramada 11 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Haber Merkezi 24 Şubat 2021, 08:49 Son Güncelleme: 24 Şubat 2021, 08:59 DHA