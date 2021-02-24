Gündem Uyuşturucu satan İranlıların evine yapılan baskında ortaya çıktı Anahtarlık görünümlü suikast silahı
İSTANBUL

Uyuşturucu satan İranlıların evine yapılan baskında ortaya çıktı: Anahtarlık görünümlü suikast silahı!

Sosyal medyadan irtibat kurdukları kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenen İran uyruklu F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede bulunan evlerine operasyon düzenleyen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evde yaptıkları aramada 11 kilogram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ile suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü iki tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Operasyonda suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü iki silah ele geçirildi.
Operasyonda suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü iki silah ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı kişilerin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

SOSYAL MEDYADAN YAKAYI ELE VERDİLER

Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri; paylaşımları yapan F.M. ve F.M.B.'nin Bakırköy'deki lüks bir sitede oturduğunu belirledi.

Sosyal medyadan uyuşturucu satan İranlıların lüks sitede bulunan dairesine baskın.

EVDEN SUİKAST İÇİN KULLANILAN TABANCA ÇIKTI

Yapılan operasyonda İran uyruklu şüphelilerin kiraladıkları lüks dairede 11 kilogram metamfetamin, 2 hassas terazi, genelde suikast için kullanılan anahtarlık görünümlü 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Operasyonda suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü iki silah ele geçirildi.

F.M. ve F.M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda suikast için kullanıldığı belirtilen anahtarlık görünümlü iki silah ele geçirildi.

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