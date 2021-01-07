Gündem Markete giden polis amirine uyuşturucu tacirini yakalandı
İZMİR

Uyuşturucu taciri, market alışverişine giden polis amirine yakalandı

Markete giden polis amirine uyuşturucu tacirini yakalandı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde market alışverişi yaptığı esnada bir şahıstan şüphelenen polis amiri, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi. E.E. isimli şüpheli, gözaltına alınırken, şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi İHA
Şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu madde.
Şahsın üzerinden çıkan uyuşturucu madde.

Dün saat 19.00 sıralarında İnönü Mahallesi Ömer Halisdemir Caddesi’nde bulunan bir market içerisinde sıcak dakikalar yaşandı. İddiaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü Ödemiş Narkotik Grup Amiri S.B., market alışverişi yaptığı esnada, market sahibine adres soran E.E.’nin hareketlerinden şüphelenerek kendisinden kimlik istedi.

İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 13 şüpheli gözaltında
GÜNDEM
İstanbul'da 'torbacı' operasyonu: 13 şüpheli gözaltında

Kimlik alma bahanesiyle kaçtı

Kimliğini alma bahanesiyle otomobiline yönelen E.E., aracın ön yolcu koltuğu üzerinden aldığı siyah bir poşetle hızla kaçmaya çalıştı. Şüpheli şahıs, 500 metre ileride polis amiri S.B. tarafından durdurularak etkisiz hale getirilirken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Sosyetenin torbacı mankenleri
GÜNDEM
Sosyetenin torbacı mankenleri

Poşetin içerisinden uyuşturucu madde çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından aramada, poşet içerisinde 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. E.E. isimli şüpheli, gözaltına alınırken, şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Cep telefonuyla görüntülediği torbacıları polis yakaladı
OYNAT 00:25
Cep telefonuyla görüntülediği torbacıları polis yakaladı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, boş bir araziye uyuşturucuyu saklayan kişiler, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülemesi sayesinde polis tarafından yakalandı. Polis yaklaşık 2 kilo esrar ve uyuşturucu haplar ele geçirirken, 3 kişiyi gözaltına aldı.


Abone Ol Google News
Rehavete kapılmayın

Rehavete kapılmayın

​Haritada yeşile dönen İstanbul için kritik uyarı.
Denizsiz köyün denizaltısı

Denizsiz köyün denizaltısı

​40 bin liraya alındı, kaptanı henüz 14 yaşında.
Trumpınazli gündemde

"Kongre tekrar toplanır toplanmaz görevden alınmalı."

ABD'de göstericiler Kongre binasını bastı.

Yenilgiyi önleyemedi

Yenilgiyi önleyemedi

​Lille, Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta mağlup oldu.
Önce rehin aldı<br>sonra öldürdü

Önce rehin aldı
sonra öldürdü

​Çiftin 16 yaşındaki oğlu kaçarak polise haber verdi.
'Maaşın düşük<br>yetersiz para kazanıyorsun'

'Maaşın düşük
yetersiz para kazanıyorsun'

​Yargıtay'dan eşinin maaşını beğenmeyen kadın için emsal karar.
Trump'a<br>engelleme!

Trump'a
engelleme!

​24 saat boyunca paylaşım yapamayacak.
Baltalarla<br>nöbet tutuyorlar

Baltalarla
nöbet tutuyorlar

​'Çocuklarımız dışarı çıkamıyor, uyuyamıyoruz'
Önüne çıkan<br>11 aracı biçti

Önüne çıkan
11 aracı biçti

​Freni patlayınca ortalığı savaş alanına çevirdi.
ABD'de<br>bomba alarmı

ABD'de
bomba alarmı

​Kongre binası yakınında iki adet bulundu.
Uyuma<br>numarası yaptı

Uyuma
numarası yaptı

Boksörler derneğine kumar baskını.
Kaçış yok

Kaçış yok

​İki FETÖ'cü Ukrayna'dan paket.
Hedef siyasi mühendislikti

Hedef siyasi mühendislikti

​Kaset kumpasında mütalaa açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.