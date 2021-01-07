Markete giden polis amirine uyuşturucu tacirini yakalandı

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Macron sessiz kalmakla eleştirildiği ABD'deki olaylara ilişkin açıklama yaptı: Ortak mücadele demokrasiyi güçlü tutmak

Fransa’da Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili Jean-Luc Melanchon, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Kongre binasında çıkan olaylara sessiz kalmasını eleştirerek tepki gösterdi. Eleştirilerin ardından sessizliğini bozan Fransa Cumhurbaşkanı Macron; "Bugün Fransa, şevk ve kararlılıkla ABD halkının ve yöneticilerini seçmeye, kaderlerini, hayatlarını hür irade ve demokratik seçimlerle belirlemeye çalışan halkların yanında" dedi. ABD ile ortak mücadelelerinin demokrasiyi güçlü tutmak olduğunu savunan Macron, konuşmasının bir kısmına İngilizce olarak devam etti.