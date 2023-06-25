Üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu bulunan zanlı tutuklandı

H.K. ve A.H. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Soğuksu Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde şüphe üzerine H.K, Ö.A. ile A.H'nin bulunduğu araç durduruldu.
Zanlılardan H.K'nin 7, Ö.A'nın 3 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, Ö.A'nın üst aramasında, 8 parça halinde paketlenmiş 24,25 gram uyuşturucu buldu. Zanlının iş yerindeki aramalarda da 1 kilo 35 gram bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.
H.K. ve A.H. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma" suçundan işlem yapıldı.
Şüpheli Ö.A. "uyuşturucu imal ve ticareti" suçlamasıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ö.A, Başsavcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.