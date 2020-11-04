Uzman açıkladı: İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giderek inceleme yapan DEMAR Müdürü Prof. Dr. Samet Arslan, açıklama yaptı.

Prof. Dr. Arslan, "İzmir'de gördüğümüz şey çok enteresan. Deprem bölgesine yakın yerlerde minik çatlaklar bile yokken, deprem dalgaları İzmir yarımadasını komple aşmış ve Bayraklı'ya ulaşmış. Bayraklı'da da özel bir yer seçmiş. 'Bu özel yer nedir' diye araştırdık. İzmir'de bu dalganın geçtiği yol boyunca hiç mi yetersiz bina yoktu, vardı. Belki bu binalardan biraz daha kötüleri bile vardır. 'Neden burayı seçti' diye baktığımızda zemin koşullarını gördük. Orası bir deltanın üzerine kurulmuş, geçmiş dönemlerde büyük ihtimal oradan nehirler akıyordu. Yumuşak bir zemin, kilden oluşan karma bir yapı. Su seviyesi de çok yüksek. Öyle olunca da depremin şiddeti büyüyor" diye konuştu.

OYNAT 00:37 İzmir'deki depremde lüks plazada oluşan çatlaklar korkuttu İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından eski binaların yanı sıra yeni yapılan yüzbinlerce liraya mal olan daireler de hasar gördü. İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Kahyaoğlu Plaza evlerinde oluşan çatlaklar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem sonrasında çekilen görüntülerde plazanın hasarlı hali görenleri korkuttu. BiP'te paylaş

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'BUGÜN ÇOK DAHA YAKIN'

İstanbul'daki olası depreme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Arslan, "İstanbul depremi 1 ay önce çok yakındı, bugün çok çok daha yakın. İstanbul'da 'küçük kıyamet' diye nitelendirilen Osmanlı zamanı depremler olmuş, bunun periyotu 500 yıl civarında. 'Şu gün deprem olacak' deme şansımız yok; ama şiddetini tahmin etme yeteneğimiz biraz daha fazla. İstanbul'da bina stoğumuz çok kötü durumda. Vatandaşa ait binalarımız maalesef afet direncinden uzak. Bir depremde çok ciddi kayıplar olacak gibi görünüyor. Devletin bunlara yetişmesi çok zor, vatandaş kendi önlemini kendisi alacak. Depremden korunabilmek için cep telefonu, otomobil alırken gösterilen hassasiyetin ev alırken de gösterilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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FOTOĞRAF 9 Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nda enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında enkazdan çıkarılan eşyalar, sahiplerine veya yakınlarına teslim edilmek üzere polis ekiplerince 275 Sokak'ta korumaya alındı. Eşyalar arasında ev aletleri, kişisel malzemeler, giysiler, spor müsabakalarında elde edilmiş kupalar, düğünde çekilmiş fotoğraflar yer alıyor. Polis ekiplerinin başında nöbet tuttuğu eşyalar, görenlere duygusal anlar yaşatıyor. Depremin ardından tamamen yıkılan binalar arasında olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazından 7 kişi yaralı olarak kurtarılmış, 7 kişinin de cenazesine ulaşılmıştı. İzmir'de deprem bölgesindeki enkazdan çıkan eşyalar polis korumasında: Kimseyi yaklaştırmıyorlar İzmir'de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yıkılan 17 binanın tamamında, arama kurtarma faaliyetleri sona erdi. Felaket bölgesinde ise yaralar sarılmaya çalışılıyor. Depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın enkazında bulunan eşyaların başında polis bekliyor. Düğün fotoğrafları ve spor müsabakalarında elde edilmiş kupaların da aralarında yer aldığı eşyalar, görenleri hüzünlendiriyor. BiP'te paylaş

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'7.3'ÜN ÜZERİNDE DEPREMİ BEKLEMEK LAZIM'

İstanbul ve Marmara bölgesi için beklenen deprem şiddetinin İzmir'dekinden daha yüksek olacağını kaydeden Prof. Dr. Arslan, "İstanbul ve Marmara bölgesine sesleniyorum; orası için beklenen şiddet biraz daha yüksek, İzmir'deki gibi değil. İstanbul'da tarihsel kayıtlara göre şiddet 7.7'yi geçmiş. İstanbul'da en azı 7.2, 7.3'ün üzerinde depremi beklemek lazım. Zaman gittikçe kısalıyor. Depreme etki eden parametre sayısı çok fazla. Gökyüzündeki gök cisimlerinin hareketlerinden tutun da Pasifik'teki bir nükleer bomba denemesine kadar her şey depremi tetikleyebiliyor. Birikmiş olan enerjiyi açığa çıkarıyor. Aşırı sıcak bir günden soğuğa geçmesi bunların hepsi tetikleyebilir. İstatistik rakamlara bakarsak İstanbul'da deprem biraz gecikti gibi görünüyor. O da Körfez depreminden dolayı fay hatlarında biraz rahatlama oldu tabii yüklenme de olabilir, karmaşık bir mekanizma. İstanbul'da deprem olacak, herkes hazırlıklı olmalı. Ne zaman olacak kimse söyleyemez; ama şiddeti aşağı yukarı bellidir. Bu şiddetteki depremde nasıl bir hasar olur kaynaklara bakılarak hesabı yapılabilir. Bir yerde bir deprem olmuşsa orada yine deprem olacak demektir, bu kesin. Ne zaman olacak onu bilmiyoruz sadece" değerlendirmesinde bulundu.

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