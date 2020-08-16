Uzman isim 'Hazır değiliz' dedi: İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum, 200 bin insan hayatını kaybedebilir

İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21’inci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak, inşaat mühendislerinin yapılarda dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Prof. Dr. Altan, beklenen İstanbul depremi için “Şimdi bile olabilir, zaman bitti. Önlemleri hızla almak gerekiyor” yorumunda bulundu.

GÜNDEM Deprem profesörü uyardı: İstanbul için zaman daralıyor

BÜYÜK DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDECEK

17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden 21 yıl geçtiğini söyleyen İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Büyük depremler her zaman olmaz ama Kuzey Anadolu Fay Hattı, Türkiye için önemli bir fay hattıdır. Bu hat üzerinde doğudan batıya kayarak belli zamanlarda büyük depremler olmuştur, olmaya da devam edecektir. Şu anda kayma batıya doğru devam ediyor.

Büyük İstanbul depremini bekliyoruz, 21 yıl geçti ama hala hazırlıklı değiliz. Yeterli hazırlıkları yapmadık, zaman azaldı. Artık İstanbul depreminin ayak seslerini duyuyorum. Bir an önce depremi afet olmaktan çıkarmalıyız. Deprem sel, heyelan gibi doğa olayıdır. Ciddi önlemler alırsak afet olmaktan çıkarırız” diye konuştu.

DHA İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan açıklama yaptı.

İMAR PLANINI DEPREME GÖRE YAPALIM

“Yer altında bir önlem alma olanağımız yok ama yer üstünde gerekli önlemleri alabiliriz” diyen Prof. Dr. Altan, “Şehirleri, imar planlarını, inşa edilen konutları, göç hareketini deprem gibi afet risklerine göre planlamalıyız. Türkiye’nin her bölgesinde orta büyüklükte bir deprem olabilir, ona göre hareket etmek lazım. Depreme dayanıklı yapı yaparken malzemelerin kalitesine dikkat etmeliyiz. Konutun yapılacağı zeminin etüt raporlarına bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

REKLAM

GÜNDEM Deprem uzmanından korkutan açıklama: 7'nin üzerindeki depremin ardından oluşacak tsunami tüm Marmara'ya zarar verir

2000 YILI ÖNCESİ YAPILAN BİNALAR DEPREME DAYANIKSIZ

2000 yılı öncesinde yapılan konutlarda uygun yapı teknikleri kullanılmadığını belirten Prof. Dr. Altan, “2000 yılı öncesi yapılan binalar depreme dayanıksız. Evler, kalitesiz inşaat malzemelerinden yapılmış. Ama vatandaşlar hala bu konutlarda yaşıyor. İstanbul’dakilerin yarsından fazlası bu tip eski yapılarda hayatına devam ediyor” dedi.

FOTOĞRAF 12 Adapazarı ilçesi Kavaklar Caddesi'nde yer alan sergi stantları ve sinevizyon salonu bulunan Deprem Kültür Müzesinde, Adapazarı'nda meydana gelen 1967 ve 1999 yılı depremlerine ilişkin deprem öncesi ve sonrası fotoğraflar ile suni deprem oluşturan titreşimli elektronik bir stant, depremde yıkılan binaların yapım tekniği ile ilgili inşaat malzemeleri ve sismograf ile depremle alakalı diğer unsurlar sergileniyor. ​ Binanın mimarisi ve iç düzenlemesi tamamen fotoğraf, tablo, resim ve bu gibi malzemelerin sergilenebileceği bir sanat galerisi şeklinde inşa edildi. Bölgenin birinci derece deprem kuşağında kalması nedeni ile Sakarya'da meydana gelen depremler öncesi ve sonrasını belgelemek, 'Deprem olgusunu' sürekli ve sıcak tutabilmek amacı ile 2000 yılında yapımına başlanan Deprem Müzesi 2004 yılında resmen ziyarete açıldı. Fay kırığı teması işlenerek göçük şeklini andıran ve yıkık duvarları, eğik kolonları ve kırık kirişleriyle farklı bir görünüme sahip olan deprem müzesi ziyaretçi akınına uğruyor. Ayda ortalama 3 bin 500 kişinin geldiği deprem müzesini hizmete açıldığı günden bugüne kadar 1 milyonu aşkın kişi ziyaret etti. Ücretsiz olarak hizmet veren müze, korona virüs salgını nedeni ile belli bir süre kapalı kalsa da normalleşme süreci sonrasında kapılarını tekrardan ziyaretçilerine açtı. Müzede, depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı 3 bin 894 kristal anıt bulunuyor. Müzedeki simülatör aracılığıyla 7,4 büyüklüğünde yapay depremler üretilerek, Sakarya'da yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999´da 03.02'deki 45 saniyelik depremin büyüklüğü uygulamalı olarak anlatılıyor. 17 Ağustos depreminde müze binasına yakın dükkanının olduğunu belirten ve esnaflık yapan Süleyman Bağcılar, aradan geçen süre boyunca insanların depremi yavaş yavaş unuttuğunu ve depremle ilgili hiçbir önlem almadıklarını belirtti. Depremi uykusunda yaşayan ve deprem müzesine geldiğinde o anları tekrardan yaşadığını belirten Serap Vurgun Şahin ise depremin insanların öldürmediğini binaların insanları öldürdüğünü dile getirdi. Deprem müzesini gezen ve 17 Ağustos depreminde Sakarya'da esnaflık yapan Süleyman Bağcılar, “Çok acı günleri hatırlatıyor. Deprem müzesine yakın bir yere çiçekçi dükkanım vardı benim. Bizim binamız yan yattı ve hasar aldı. Fakat bazı yerler çok daha fazla hasar aldı. Çok acı günlerdi. Ama ne yazık ki o günleri unuttuk. Şu anda depremi unuttuk, kendimizi evlerimizi korumayı da unuttuk. Depreme hazırlıklı değiliz. Depremle ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Ben şahsen unuttum, yapmıyorum. Yapanları da göremiyorum. Bir sürü ağır hasarlı binalar var. Yine bir deprem olsa deprem fotoğraflarında karşılaşacağımız binalar var. İlgililer ne kadar ilgileniyor bilmiyorum. Allah tekrarından korusun diyeceğim ama bir deprem daha olursa 17 Ağustos 1999 depreminden daha kötü olur diye korkuyorum. Yine binalarda yaşıyoruz. Binamızı güçlendirdiler. Çok güzel şekilde güçlendirdiler. Bizim binamızda çok sağlam ama fotoğraftaki gibi temelinden yıkılabilir. Sakarya'nın zemini kötü. Sakarya merkezdeki bazı mahallelerin zemini kötü. Oradan acı gelebilir. Binalarımız sağlam, dayanıklı ama zemini çok kötü. Bazı binaların ise zemini sağlam binalar zayıf. Yani binaların yapımında bazı eksiklikler var” dedi. Bağcılar, “Müzeye komşuyum. Müzeye gelenler hep şehir dışından gelenler, köylerden gelenler. Bizim Adapazarı yerlisinden pek gelen zannetmiyorum. Yani Adapazarı yerlisi yine unuttu inşallah rabbim hatırlatmasın. Ben o gece uyanıktım. Bağırışlardan telaşlardan şaşırdım. Binamız burularak yan yattı. Havada şimşekler çaktı. Uzay mekiği gibi oldu. Eşimde hamileydi. Eşim ve yavrumu kurtarmak için bildiğim bütün duaları okudum. Eşimi kurtardım. Oğlum için engelli olur dediler. Oğlumda sapasağlam oldu. Eşimi evden komşularımız çıkarttı. Orası bir acı. Dükkanıma gelinceye kadar 1 saat geçti. Yani 15 dakikalık yolu 1 saatte geldim. Ben bunları ne kadar anlatsam sizin yanınızdan ayrıldıktan 2 dakika sonra insan unutuyor, tedbirde almıyor. Yaratılışımızda mı, tedbirsizlik mi, cahilliğimiz mi, yetkililerin, büyüklerimizin kulağımızı çekmemesi, uyarmaması mı, yoksa biz lay lay lom yaşamayı mı seviyoruz bilmiyorum. Yetkililerin, bu konunun üzerine gitmesini isterim. Birde yetkililerin uyarılarını ne kadar uyguluyoruz” diye konuştu. 17 Ağustos 1999 depremine evinde gece uykusunda yakalanan Serap Vurgun Şahin ise deprem müzesinin o günleri anımsattığı için ürperdiğini ve müzeyi gezemediğini belirterek, “Sakaryalılar olarak depremi biz zaman zaman ufak ufak yaşıyorduk. Ben o gecede bir deprem olduğunu anladım. 4. Katta oturuyordum. Kiremit sesi ile birlikte uyandım. O zamandan kalan korkumla halen çok kötüyüm. Müzeye geldiğimde de o günleri tekrar yaşadım. Depremden etkilendiğim için deprem müzesinin de sadece bir kısmına kadar girebildim. O an ki o geceyi tekrar yaşadım. Depremi zaten unutmuyoruz ama o günleri unutmamak adına deprem müzesi bizlere o günleri tekrar tekrar yaşatıyor. Depremi unutmadık depremle yaşamaya ondan sonra alışmış olduk ama ben depremin insanları asla öldürmediğini ancak binaların öldürdüğüne inanıyorum. Çünkü binalarımıza sağlam ve dayanıklı olmuş olsaydı bu kadar can kaybımız olmazdı. O üzücü tecrübenin bize umarım ki Biz depremi unutmadık ama yapılan binalar ve inşaatlardan unutuldu diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Türkiye’nin ilk deprem müzesi: 16 yıldır deprem anını unutturmuyor Sakarya'da Adapazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Türkiye'nin ilk deprem müzesi 16 yıldır vatandaşlara yaşanan kötü acıyı unutturmamakla beraber müzenin içerisinde bulunan simülatör ile ziyaretçilere 17 Ağustos 1999'da yaşanan 45 saniyelik depremin büyüklüğünü uygulamalı yaşatmaya çalışıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

“200 BİN İNSAN HAYATINI KAYBEDEBİLİR”

Kocaeli depreminde nüfus yoğunluğunun azlığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, “Ona rağmen aylarca toparlanamadık. Şu anda devletin imkanları çok iyi fakat can ve mal kaybının Kocaeli depremine göre 10 kat daha fazla olacağı bir depremle karşı karşıyayız. O depremde 20 bine yakın insan hayatını kaybetti olası İstanbul depreminde 200 bin insan hayatını kaybedebilir. İstanbul’un nüfus yoğunluğu Kocaeli’ye göre çok fazla.

İstanbul’daki yapıların yüzde 85’i depreme dayanıksız. 2000 yılı öncesi 800 bin, 1980 öncesi ise 300 bin civarında yapı stoku var. İstanbul depreminden çevre iller ve o illerde yaşayan toplamda 25 milyon insan da etkilenecek. 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz, bazı yapılar 8 şiddetinde de etkilenecektir” diye konuştu.

GÜNDEM Ünlü uzmandan beklenen İstanbul depremiyle ilgili çarpıcı açıklama: 7,2'lik bir enerji var

“YAPILARI GÜÇLENDİREREK DEPREMDEN KORUYABİLİRİZ”

Hızlı ve etkin önlem almanın önemine değinen İAÜ AFAM Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Mevcut yapı yönetmeliğini titizlikle uygulamalıyız. Her yapıyı yıkıp yeniden yapamayız zaman alır ama yapıları güçlendirebiliriz. Bazı binalar depremden güçlendirilerek kurtarılabilir. Halkın bilinçlenmesi çok önemli. Gerekirse deprem üzerine eğitim verilmelidir. Vatandaşlar konutları dayanıksızsa, çürükse o yapıyı boşaltsınlar, evdeki eşyaları duvara sabitlesinler” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Doç. Dr. Bülent Özmen'den deprem uyarısı: Bunlar saatli bomba gibi

BÜYÜKÇEKMECE, ESENYURT, KADIKÖY, AVCILAR, BEŞİKTAŞ RİSKLİ BÖLGELER

Adalar ile Silivri arasında kıyı şeridi bulunan ilçelerin risk altında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Altan, “Büyükçekmece, Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş bu ilçelerden bazıları. Zemin ne kadar sağlam olursa olsun eski yapı stoku çok. Kentsel dönüşüm doğru bir karar ve hızlıca doğru bir şekilde tamamlanmalıdır” dedi.

KIRSAL DÖNÜŞÜMÜ DE BAŞLATMALIYIZ

Depremin her zaman kent merkezlerinde olmadığına vurgu yapan Prof. Dr. Altan, “Elazığ ve Van’da kırsalda oldu, kerpiç evler yıkıldı. Kırsalda yapılan evlerde de mühendislik hizmeti alan evlerin yapılması gerekiyor. Köylerde vatandaşlar bilinçsiz ev yapıyor” diye konuştu.

REKLAM

FOTOĞRAF 17 DEÜ ve Afyon Kocatepe Üniversitesi iş birliğinde iki yıldır devam eden TÜBİTAK projesi kapsamında İzmir'i en çok etkileyen fayların jeolojik geçmişi araştırılıyor. Urla ilçesindeki Yağcılar fayının ardından Menderes'teki Tuzla fayında hendek açan deprem uzmanları, fayın gelecekte 7'ye varan büyüklükte bir deprem üretebileceğini ortaya koydu. Proje kapsamında diğer 4 fayı kestiklerini ve Tuzla fayı üzerinde çalışmalara başladıklarını anlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı fay üzerinde iki hendek açtıklarını üçüncüsünü ise Kurban Bayramı'ndan sonra açacaklarını dile getirdi. Tuzla fayının İzmir'in en büyük fayı olduğuna dikkat çeken Sözbilir, şu şekilde açıklamada bulundu: Bu fay olası bir depremde İzmir'i etkileyecek en büyük faylardan biri ve 7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeli var. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğa sahip. Doğanbey'den başlayıp Gaziemir, Konak ve Bornova'ya kadar uzanıyor. Çalışma mekanizması da kuzey Anadolu fayı gibi olan bu fayın etki alanı ve oluşturacağı deprem büyüklüğü diğerlerinden farklı olabilir. 50- 60 metre fayzon genişliği var. Hem 50 kilometre uzunluğa sahip hem genişliği fazla. Bu tür fayların üzerini yapılaşmaya kapatmak gerekir mi, gerekmez mi bu soruların yanıtını arıyoruz. Bunu bilmek için de fayın geçmişini bilmek gerekiyor. Bu fay hangi yıllarda, kaç adet deprem üretmiş, en son ürettiği depremden sonra ne kadar zaman geçti, bunu araştırıyoruz. Tuzla fayının bu kolunda yaptığımız çalışmalarda uzun süredir deprem üretmediği ortaya çıkıyor. Örnekleme yapıp analiz sonuçlarına göre yaş ile ilgili verileri elde edeceğiz. Uzun bir süredir bu kol deprem üretmemiş. Bu da depremin yaklaştığı anlamına gelir. Fay yasasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü açıklayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, fayların taşıdığı özelliklere göre yapılaşmaya kapatılıp, kapatılmayacağının gündeme geldiğini dile getirdi. Son olarak Urla'daki Yağcılar fayı üzerinde hendek açtıkları gün aynı fay üzerinde bir deprem meydana geldiğini ifade eden Dr. Sözbilir, şöyle konuştu: Ben ne zaman bir faya gidip hendek açsam orada deprem oluyor. Geçen Urla'da aynı durumu yaşadık. Ama bunlar birer tesadüf. Biz hendeği açtığımız için deprem olmuyor. Şu an meydana gelen 3, 4, 5 büyüklüğünde depremler küçük ölçeklidir. Bunların sürekli olmasını bekliyoruz. Ama 6'yı aştığında yıkıcı özellik taşır can ve mal kaybı meydana gelebilir. Bu bölgede de bu özellikleri sağlayan 17 tane fay var. İzmir ölçeğinde 30 ilçeyi bir bütün olarak düşündüğümüzde 17 fay var ama bunların sadece 5'inde çalışma yapabildik. Geçmişini ortaya çıkarmadan fayın tehlikesini net ortaya koyamayız. Yaklaşık 10 yıldır bu çalışmalar yapılıyor ve 100 tane fay kesildi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının en son 1992 yılında Doğanbey civarında bir depreme neden olduğunu belirterek bölgede yerleşim yerlerinin çok az olduğunu ifade etti. Tuzla fayının 3 segmenti bulunduğunu anlatan Sözbilir, en güneydeki parçasının kırıldığını ancak orta ve kuzeydeki bölümün henüz kırılmadığını dile getirdi. Tuzla fayında tehlike çanları çalıyor: Deprem yaklaşıyor İzmir'de yaklaşık 50 kilometre uzunluktaki Tuzla fayında inceleme başlatan deprem uzmanları, Menderes ilçesinde kazdıkları hendekte fayın jeolojik geçmişini araştırıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının kuzey ve orta bölümlerinde uzun zamandır bir kırılma meydana gelmediğini belirterek, "Uzun bir süredir deprem üretmemiş. Bu da depremin yaklaştığı anlamına gelir" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

İNŞAAT MÜHENDİSLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

İnşaat mühendislerine güvenli bir yapı için önerilerde bulunan Prof. Dr. Altan, “Proje ve uygulama aşamalarında, yapı tasarımı, yer seçimi, zemin etüdü, sistem seçimi, projenin detaylandırılması, malzeme seçimi ve malzeme denetimi, montaj ve işçilik kalitesi aşamalarına dikkat etmelidir. Genelde 2000 yılı öncesi ve mühendislik hizmeti almayan yapılar yıkılıyor. Çünkü uygun yapım tekniği, kullanılan malzemeler ve mühendislik hizmetleri eksik” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Marmara için tehlike sinyali: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir