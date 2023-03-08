Vali Çiçek: Kayseri’de 5.5’in üzerinde deprem beklemiyoruz

Hasar tespit çalışmasının yüzde 57’sinin tamamlandığını ve geri kalanının da 1 hafta içerisinde bitirileceğini kaydeden Vali Çiçek

, “Yapılan çalışmalarda ihbarların yüzde 57’sinin tespitler yapıldı. Yapılan tespitlerde 660 ağır hasarlı yapı karşımıza çıktı. 62 orta hasarlı ve 3 bin 200 de hasarsız yapı var. Bahsettiğim yüzde 57’den sonraki rakamın 1 hafta içerisinde tamamı bakılmış olacak. Bütün ekiplerimiz alanda ve görevlerinin başında. Bizi şuan paniğe ve korkuya sevk edecek bir durum yok. Biz deprem öncesinde de okulları boşaltmıştık. Biz aslında deprem öncesinde depreme dayanıklı olup olmadığını kontrol etmiştik. Bizi eleştirenlerde olmuştu. Diğer 6 okulla ilgili de hazırlık yapıyorduk. Biz aslında sadece bu okullarımızla ilgili değil bütün okullarımızla ilgili deprem analizini yapmak için çalışma başlatmıştık. Geldiğimiz nokta itibariyle bizim bütün okullarımız tekrardan bir analiz içerisinden geçirilecek” dedi.Kayseri’nin belli bölgelerinin afet bölgesi ilan edilmesi için talepte bulunulduğun belirten Çiçek, “Kayseri’nin deprem bölgesi etkinlik olurunun olmasıyla ilgili biz talepte bulunduk. Belli bölgeleriyle ilgili. Şuan değerlendirme aşamasında. Şuan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD ilk gündeminde Kayseri’nin durumunu değerlendiriyor. Mutlaka devletimiz Kayseri’nin durumunu değerlendirecek, bizlerde bunun takipçisi olacağız. Yaralarımızı nasıl saracağımızla ilgili kimsenin bu konuda endişesi olmasın. Hem taleplerde bulunuldu hem çalışmalar yapılıyor. İlk günden itibaren yapılıyor. Sayılar gün be gün işleniyor. Şuan AFAD da bu konuyu takip ediyor” diye konuştu.

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