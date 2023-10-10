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Vali Gül'den 'Dünya Evsizler Günü' paylaşımı: Kimse sokakta yaşamasın diye sokak sokak tarama yapıyoruz

İstanbul Valisi Davut Gül '10 Ekim Dünya Evsizler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Gül, paylaşımında ekiplerin hiç kimsenin dışarıda yaşamaması için sokak sokak tarama yaptığını belirtti.

12:19 . 10/10/2023 Salı
AA
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Valisi Davut Gül, 10 Ekim Dünya Evsizler Günü kapsamında yaptığı paylaşımda, ekiplerin hiç kimsenin dışarıda yaşamaması için sokak sokak tarama yaptığını belirtti.


Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 10 Ekim Dünya Evsizler Günü.
Ekiplerimiz, hiç kimse sokakta yaşamasın diye sokak sokak tarama yapıyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.
" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda, polis memuru ve zabıta personelinin evsiz bir kadını koruma altına aldığı ana ait fotoğrafa da yer verildi.



İstanbul'da evsizler için başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı
İstanbul'da evsizler için başlatılan çalışmanın ilk etabı tamamlandı

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül'ün "İstanbul'da hiç kimse sokakta yaşamamalı." talimatının ardından başlatılan çalışmaların ilk etabının tamamlandığını, söz konusu çalışmayla kentte hiç kimsenin sokakta yaşamayacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, kentin sokaklarında yaşayan evsiz vatandaşların Valilikçe kalıcı olarak kamu misafirhanelerine yerleştirildiği, bu kapsamda ilk uygulamanın 23 Eylül'de yapıldığı belirtildi. Uygulama kapsamında, sokakta yaşayan 69 evsiz vatandaşın kamu kurum ve kuruluşlarının evsizler için oluşturduğu merkezlere yerleştirildiği, bu kişilerin kullandığı baraka ve kulübe gibi yerlerin ekipler tarafından toplandığı aktarılan açıklamada, şöyle devam edildi: "İstanbul Valisi Davut Gül’ün göreve geldiğinde verdiği 'İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamamalı' talimatının ardından çalışmaların ilk etabı tamamlandı. Söz konusu çalışmayla İstanbul’da hiç kimse sokakta yaşamayacak. Kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız, kamu kurumlarının hazırladığı evsiz misafirhanelerinde, kapasite aşımı durumunda ise anlaşmalı otellerde kalacak. Evsiz vatandaşlarımızın sağlık sorunları bulunuyorsa tedavi ve rehabilitasyon süreçleri takip edilecek. Talep eden evsizler, meslek edindirme kurslarına alınarak meslek edinmeleri sağlanacak. İstanbul Valiliğinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalar Emniyet, Jandarma, Zabıta ve Sosyal Hizmet ekipleri tarafından gerçekleştirilecek. Çalışmayla, İstanbul’daki 'evsiz' sorununun kalıcı olarak çözülmesi hedeflenmektedir." Açıklamada, "Bütün İstanbullulardan evsiz vatandaşlarımızın sıcak bir ortamda hayat sürebilmeleri için çevrelerindeki evsizler hakkında 112 Acil Hattı'na bilgi vermelerini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.


#Davut Gül
#İstanbul Valisi
#10 Ekim Dünya Evsizler Günü
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