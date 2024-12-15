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Vali Gül'den Gergerlioğlu'na 'çıplak arama' yanıtı: Örgütün kucağında millete ihanet tatmin etmeyince iftiraya mı karar verdiniz?

Vali Gül'den Gergerlioğlu'na 'çıplak arama' yanıtı: Örgütün kucağında millete ihanet tatmin etmeyince iftiraya mı karar verdiniz?

Hüseyin Berk
22:2515/12/2024, Pazar
G: 15/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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İstanbul Valisi Davut Gül'ün, DEM Partili Gergerlioğlu'na verdiği 'çıplak arama' cevabı sosyal medyada gündem oldu.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün, DEM Partili Gergerlioğlu'na verdiği 'çıplak arama' cevabı sosyal medyada gündem oldu.

DEM Parti Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'i protesto eden bir grup gencin 'çıplak arandığını' iddia etti. İstanbul Valili Davut Gül, Gergerlioğlu'nun yalan söylediğini vurgulayıp, "Terör örgütlerinin kucağında, devlete ve millete ihanet etmek sizi tatmin etmeyince kamu görevlilerine iftira atmaya mı karar verdiniz?" yanıtını verdi.

Türkiye, terör devleti İsrail ile tüm ticari faaliyetlerini askıya almasına rağmen, bazı provokatörler 'ticaretin devam ettiği' iddialarını gündeme getiriyor.

DEM Parti Kocaeli vekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, bu iddiaları ısıtıp asılsız ithamlarla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül'ü hedef aldı.

X hesabından paylaşım yapan Gergerlioğlu, İsrail'i protesto eden bir grup gencin 'çıplak arandığını' iddia etti.

"Örgütün kucağında millete ihanet tatmin etmedi mi?"

İstanbul Valili Davut Gül, Gergerlioğlu'nun yalan söylediğini vurgulayıp,
"Terör örgütlerinin kucağında, devlete ve millete ihanet etmek sizi tatmin etmeyince kamu görevlilerine iftira atmaya mı karar verdiniz?
" yanıtını verdi.
Vali Gül'ün Gergerlioğlu'na verdiği yanıtta kullandığı ifadeler şöyle:

"Yalan söylemeye utanmıyor musunuz?

Terör örgütlerinin kucağında, devlete ve millete ihanet etmek sizi tatmin etmeyince kamu görevlilerine iftira atmaya mı karar verdiniz?

Bu açıklamayı yapmak için ya zeka problemi ya da kötü niyet gerekir. Zeka sorununuz olduğunu sanmıyorum; yani umarım öyledir…"



#Davut Gül
#Ömer Faruk Gergerlioğlu
#DEM Parti
#İsrail
#İstanbul Valisi

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