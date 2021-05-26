Vali Münir Karaloğlu: Diyarbakır’ın fethi olmasaydı Malazgirt fethi de İstanbul'un fethi de olmazdı

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Lice Kaymakamlığı iş birliğiyle DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen, 3 gün sürecek sempozyumun açılışında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, dünyada "Ashab-ı Kehf" mağarası olarak bilinenler içerisinde Kur'an-ı Kerim'deki ifadelere en uygun yerlerden birinin Lice'deki mağara olduğuna inandığını söyledi.

"Dünyada 33, Türkiye'de de 4 noktada Ashab-ı Kehf makamları ve mağaraları var. Biz Ashab-ı Kehf sadece buradadır iddiasında değiliz. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde çok detaylı tarifler var." diyen Karaloğlu, Lice'deki Ashab-ı Kehf bölgesinde önemli düzenlemeler yaptıklarını belirtti.

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Daha önce mağaraya zor koşullarda ulaşıldığını dile getiren Karaloğlu, yürütülen çalışmalarla hem mağaraya ulaşımın daha kolay hale getirildiğini hem de söz konusu bölgede lavabo ve mescit yapıldığını aktardı.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan sonra Ashab-ı Kehf Mağarasına yurt içinden ve yurt dışından gelecek olan ziyaretçilerimizin günlük ihtiyaçlarını giderebilecek altyapı yapıldı. Bu sempozyum ve bu çalışmalardan sonra Lice'deki Ashab-ı Kehf çok bilinen yerlerden biri olacak. Ashab-ı Kehf'teki en büyük mucize yeniden diriliştir, uyanıştır. Temenni ediyoruz ki; Ashab-ı Kehf'te inançlarını yaşamak için mağaraya sığınıp 309 yıl uyuduktan sonra uyanan gençler gibi Rabbimiz bize, İslam alemine ve ümmete de uyanış nasip etsin. Rabbimiz inşallah Kudüs'ü, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecek uyanışı nasip etsin, bize çıkış yolu göstersin diye temenni ediyoruz."

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Tanrıverdi’nin Ashab-ı Kehf makalesini Büyükşehir Belediyesi olarak bastıklarını aktaran Karaloğlu, “Şimdilik Türkçe olarak bastık ama önümüzdeki sene inşallah Kürtçe, Arapça ve İngilizce tercümelerini de yapıp, 4 dilli olarak basacağız. Lice’deki yerin Kur’an-ı Kerim'de tarif edilen mağaraya en uygun yerdir bilimsel tezimizi bölgeye gelen ziyaretçilere hediye edeceğiz.” dedi.

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Diyarbakır’ın fethi Malazgirt fethinin habercisi İstanbul fethinin müjdecisidir

Licelilere de hiçbir organizasyon olmadan yıllardan beri atalarından öğrendikleri ile Ashab-ı Kehf Uyanış Günü’nü kutladıkları için teşekkür eden Karaloğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Feth-i mübinimiz Diyarbakırımızın fethi, İstanbul'un fethi mübarek olsun. Diyarbakır Fethine şöyle bakmak lazım; Malazgirt Fethinin habercisi ve İstanbul Fethinin müjdecisidir. Diyarbakır’ın Fethi olmasaydı Malazgirt Fethi de İstanbul'un Fethi de olmazdı. Onun için Diyarbakır'ın Fethi bu topraklar için anahtardır, kilittir. Feth-i mübinimiz mübarek olsun.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ise 3 gün sürecek sempozyumda oturumların zoom üzerinden izlenebileceğini belirtti.

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Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Bakkal da Uluslararası Ashab-ı Kehf ve Lice Sempozyumunun önemine değinerek, bu çalışmaların hem Diyarbakır hem de ülkeye katkılar sunacağını kaydetti.

Kapanış oturumu Lice'de yapılacak sempozyuma, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Ali Özmen, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, DÜ Öğretim Üyesi Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hatip Yıldız, kurumların temsilcileri ve akademisyenler katıldı.