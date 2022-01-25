Vali Yerlikaya yeni kararı duyurdu: Otogarlarda son durum ne?
İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tedbir amaçlı alınna kararlar art arda geliyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 09.00’a kadar durdurulduğunu duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otogarlarla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Hemşehrilerim; İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar saat yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur."