Gündem Vali Yerlikaya yeni kararı duyurdu Otogarlarda son durum ne?
İSTANBUL

Vali Yerlikaya yeni kararı duyurdu: Otogarlarda son durum ne?

İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tedbir amaçlı alınna kararlar art arda geliyor. Son olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışların yarın saat 09.00’a kadar durdurulduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
Vali Yerlikaya açıkladı: Otogarlarda sın durum ne?
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda otogarlarla ilgili alınan yeni kararı duyurdu. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli Hemşehrilerim; İlimizde Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki çıkışlar saat yarın (26 Ocak 2022, ÇARŞAMBA) 09.00’a kadar durdurulmuştur."

İBB Başkanı İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
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İBB Başkanı İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da kar yine kapıda
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Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da kar yine kapıda

İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı
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İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşlara açıldı

Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?
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Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?

İstanbul'da kar esareti: 3 bin kişi AVM’de sabahladı
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İstanbul'da AK Parti'li belediyelerin karla mücadelede seferberliği
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İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
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İmamoğlu: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli belediye her kaldırıma adam koyamaz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kar yağışı sonrası kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili ilginç bir çağrıda bulundu: Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz.

İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
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İBB Başkanı İmamoğlu: Karın güzel taraflarını da görelim
İstanbul'da iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. İBB'nin yeterli önlem almaması nedeniyle megakentlilerin hayatı kâbusa dönüştü, vatandaşlar saatlerce yollarda mahsur kaldı, bazıları evlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı basın toplantısında tüm önlemlerin aldığını savunarak, 'İklim değişikliğiyle mücadelede kar çok önemli. Karın güzel tarafına, bereketli tarafına bakmayı vatandaşlarımıza dile getirmek isterim' ifadelerini kullandı.


12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

12 ilde kamu çalışanlarına idari izin

Kar hayatı felç etti: Açıklamalar peş peşe geldi.
Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji saat verdi

İstanbul'da kar bu akşam yeniden başlayacak.
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​Vali Yerlikaya kar yağışı için alınan önlemleri duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya yeni kararı duyurdu.

​Trafikte mahsur kalan Şafak Sezer: Kendimi hastaneye atacağım.

​Milyonları ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim
Gündem

Kapısının önünü bile temizleyemeyen İBB'ye tepki: Yollara çıksanıza kardeşim

İstanbul'da alınan yetersiz önlemler nedeniyle saatlerce trafikte kalan, evine gidemeyen vatandaşlar sosyal medyada İBB'ye isyan etti. İBB'nin önünde çektiği videoyu paylaşan bir vatandaş, "Rezillikten başka bir şey değil. Bir tane kar küreme aracı yok. İBB'nin önünden araç geçmeyen yerleri şu an kar küreme aracıyla küremeye çalışıyorlar. Yollara çıksanıza kardeşim! Niye oraları kürüyorsunuz" sözleriyle tepki gösterdi.
Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?
Gündem

Bakan Soylu ve Karaismailoğlu'ndan İstanbullulara önemli uyarılar: Kar yağışı kaç gün sürecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ekiplerin gece gündüz çalıştığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Marmaray yarın gece de ücretsiz olarak devam edecek. Bu sürecin de üstesinden geleceğiz" dedi. Bakan Soylu ise kentte mümkün olduğunca özel araçlarla dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Kar yağışı perşembe gününe kadar İstanbul'da devam edecek. Ağır tonajlı araçlar kış lastikleri ile yola çıkılmalı" diye konuştu.
Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın
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Çin sınırını çizdi: ABD iç işlerimize karışmasın

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde Tayvan, Sincan ve Hong Kong meselelerine yorum yapılması karşısında, "İç işlerimize dış güçlerin müdahalesi kabul edilemez” dedi.

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