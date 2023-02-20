Vali Yerlikaya: Deprem bölgesinden gelen 476 öğrenci ders başı yaptı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesinden gelen 476 öğrencinin bugün ders başı yaptığını duyurdu.
12:56 . 20/02/2023 Pazartesi
DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Bu sabah İstanbul'umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimizle birlikte, deprem bölgelerinden gelen ve yurtlarımızda misafir ettiğimiz 476 yavrumuz ders başı yaptı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi hayırlı olsun.Yaralarımızı hep birlikte saracağız" dedi.
Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen depremzedeler iki ayrı KYK yurduna yerleştirilmişti. Aileleriyle yurtlara yerleşen 476 öğrencinin, okul ihtiyaçları karşılandı, servisleri ayarlandı ve eğitim görecekleri okullar belirlendi. Öğrenciler bu sabah okula başladı.
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