Vali Yerlikaya: Deprem bölgesinden gelen 476 öğrenci ders başı yaptı

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 71 ilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde eğitimin ne zaman başlayacağına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı. Özer, ''Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi.