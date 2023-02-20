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2023 MEB nisan ara tatil tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi araştırılmaya devam ediliyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yarıyıl tatili uzatıldı. MEB’in kararıyla deprem bölgesi dışındaki 71 ilde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler ders başı yaptı. Milyonlarca öğrenci 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında ikinci ara tatilini yapacak. Peki okullar ne zaman kapanacak?

10:44 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İkinci ara tatil tarihi

İkinci ara tatil tarihi

2022-2023 eğitim öğretim yılının, 12 Eylül 2022'de başlayan ve 20 Ocak'ta sona eren birinci döneminin ardından okullar 6 Şubat'ta açılacaktı. Ancak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle yarıyıl tatilinin ardından eğitim-öğretim faaliyetlerine 20 Şubat'a kadar ara verildi. Depremden etkilenen iller dışındaki 71 ildeki tüm kademelerdeki öğrenciler, ders başı yaptı.

Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? (2023 MEB nisan ara tatil tarihi)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-23 Nisan 2023'te yapılacak.

Yaz tatili ne zaman?

Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatil tarihi

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 13 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.

LGS-YKS sınav konuları

LGS ve YKS’de hangi konulardan soru çıkmayacak?

Depremler nedeniyle YKS ve LGS sınavlarına ilişkin de kararlar alındı. Bu yıl yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrenciler 8'inci sınıfa ait sınava esas derslerin, ilk dönem sonuna kadar işlenen, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) katılacak öğrenciler ise 9, 10 ve 11'inci sınıflara ait sınava esas derslerin tamamı ile 12. sınıfa ait sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olacak.



#meb
#ikinci ara tatil
#tatil
20 dakika önce
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2023 MEB nisan ara tatil tarihi
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