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Özgün

71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde ikinci dönem dönem bugün başlıyor

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından MEB tarafından okullar tatil mi sorusunun yanıtı verildi. Deprem bölgesi ve 71 ilde farklılık gösteren tatil süresi farklılık gösterdi. Alınan karara göre 71 ilde okullar bugün açılacak. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler için ikinci dönem eğitimi bugün itibariyle başlamış olacak.

08:19 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okullar

Okullar

"Okullar ne zaman açılacak" sorusunun yanıtı bir süredir merakla bekleniyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gaziantep'te önemli açıklamalar yaptı. 71 ilde okulların açılışını duyurdu. 71 ilde okullar için ilk ders zili bugün çalacak.

BUGÜN OKUL VAR MI? 20 ŞUBAT 2023

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu. Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen 11 il olan Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da ise eğitimin 1 Mart 2023 tarihine kadar ertelendiğini belirten Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen iller hakkında da açıklamada bulunan Bakan Özer, 11 ilde eğitim öğretime verilen aranın yeniden değerlendirileceğini ve bu illerde okulların daha geç de açılabileceğini belirtti. Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."



#deprem
#okullar
#okulların açılışı
#ikinci dönemin açılışı
#milli eğitim bakanlığı
#mahmur özer
1 saat önce
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71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde ikinci dönem dönem bugün başlıyor
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