Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Özgün

Mahmut Özer açıkladı: Depremzede öğrenciler okul pansiyonlarında ücretsiz kalacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde eğitim ne zaman başlayacak" sorusuna, “Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğretim başlayacak.” diyerek cevap verdi. Bakan Özer, “Nakille ilgili de şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık; Nakil olan öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklayacak.” dedi.

14:35 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
MEB öğrenci pansiyonları

MEB öğrenci pansiyonları

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden nakledilen öğrencilere yatılı ve burslu olarak pansiyon hizmeti verildiğini hatırlatarak, "71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da her geçen gün koşulların daha iyiye gittiğini ve kentte yeme, içme, barınmayla ilgili bir sorunun kalmadığını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de suyla ilgili sorunları hızla çözdüğünü anlatan Özer, suyla ilgili son yapılacak düzenlemelerin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığına dair iki konuya dikkati çekmek istediğini belirtti. Türkiye'de hayatı normalleştirmek için 71 ilde pazartesi itibarıyla eğitim-öğretime başlanacağını anımsatan Özer, şöyle konuştu:

Deprem olan illerden diğer illere ne kadar nakil yapıldı?

"10 ille ilgili değerlendirmemizi de salı günü itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Hangi il ve ilçede 1 Mart itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağız, hangilerinde erteleme yapacağız kamuoyuyla paylaşacağız. İki nokta var açıklamak istediğim. 10 ilde yaşayan depremzede kardeşlerimizin istemeleri durumunda diğer 71 ildeki okullara nakliyle ilgili süreci biliyorsunuz başlatmıştık. Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz, 71 ile naklini yaptırdı.

Nakil olan öğrenciler ücretsiz pansiyonlarda mı kalacak?

Dün itibarıyla yeni bir karar daha aldık. Biliyorsunuz bizim 81 ilde pansiyonlarımız var. Yatılı öğrencilerimiz imkanlardan yararlanıyor. Naklini isteyen öğrencilerimiz de yatılı ve burslu olarak bu pansiyonlarımızdan yararlanabiliyor. 71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735. Nakillerde kullanılanlarla birlikte 279 bin 998 kapasite, öğrencilerimiz tarafından kullanılan. 241 bin 737 ilave kapasitemiz var. Nakillerini yapan ailelerden istirhamımız, bu imkanlardan haberdar olsunlar ve çocuklarını pansiyonlarımıza yerleştirsinler, çocuklarımız ücretsiz olarak kalsın ve eğitim-öğretimlerine devam etsin. Bakanlık olarak her türlü imkanımızla bu süreçte hayatı normalleştirmek için çalışıyoruz ve bundan memnun oluyoruz."

Pansiyonlarda yer yoksa ne olacak?

Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.



#meb
#mahmut özer
#öğrenci pansiyonları
#deprem
13 dakika önce
default-profile-img
Mahmut Özer açıkladı: Depremzede öğrenciler okul pansiyonlarında ücretsiz kalacak
Kerem Aktürkoğlu hattrick topunu bağışladı
Depremin ardından 71 ilde ikinci dönemin ilk zili yarın çalacak
Nurdağı ve İslahiye'de kullanılacak geçici barınma alanlarının inşası sürüyor
El Kaabi'nin transferi açıklanmak üzere
İslahiye'de yıkılan binalara ilişkin yedi şüpheli tutuklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.