Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden nakledilen öğrencilere yatılı ve burslu olarak pansiyon hizmeti verildiğini hatırlatarak, "71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Özer, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Malatya'da her geçen gün koşulların daha iyiye gittiğini ve kentte yeme, içme, barınmayla ilgili bir sorunun kalmadığını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesinin de suyla ilgili sorunları hızla çözdüğünü anlatan Özer, suyla ilgili son yapılacak düzenlemelerin de kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığına dair iki konuya dikkati çekmek istediğini belirtti. Türkiye'de hayatı normalleştirmek için 71 ilde pazartesi itibarıyla eğitim-öğretime başlanacağını anımsatan Özer, şöyle konuştu:

Deprem olan illerden diğer illere ne kadar nakil yapıldı?

"10 ille ilgili değerlendirmemizi de salı günü itibarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Hangi il ve ilçede 1 Mart itibarıyla eğitim-öğretime başlayacağız, hangilerinde erteleme yapacağız kamuoyuyla paylaşacağız. İki nokta var açıklamak istediğim. 10 ilde yaşayan depremzede kardeşlerimizin istemeleri durumunda diğer 71 ildeki okullara nakliyle ilgili süreci biliyorsunuz başlatmıştık. Şu ana kadar 48 bin 457 öğrencimiz, 71 ile naklini yaptırdı.

Nakil olan öğrenciler ücretsiz pansiyonlarda mı kalacak?

Dün itibarıyla yeni bir karar daha aldık. Biliyorsunuz bizim 81 ilde pansiyonlarımız var. Yatılı öğrencilerimiz imkanlardan yararlanıyor. Naklini isteyen öğrencilerimiz de yatılı ve burslu olarak bu pansiyonlarımızdan yararlanabiliyor. 71 ildeki kapasitemiz 521 bin 735. Nakillerde kullanılanlarla birlikte 279 bin 998 kapasite, öğrencilerimiz tarafından kullanılan. 241 bin 737 ilave kapasitemiz var. Nakillerini yapan ailelerden istirhamımız, bu imkanlardan haberdar olsunlar ve çocuklarını pansiyonlarımıza yerleştirsinler, çocuklarımız ücretsiz olarak kalsın ve eğitim-öğretimlerine devam etsin. Bakanlık olarak her türlü imkanımızla bu süreçte hayatı normalleştirmek için çalışıyoruz ve bundan memnun oluyoruz."

Pansiyonlarda yer yoksa ne olacak?

Mahmut Özer, okulun pansiyon kontenjanı varsa okula müracaat edileceğini, yer yoksa il ilçe bursluluk ve parasız yatılılık komisyonuna müracaat edip komisyonun uygun bir pansiyona yerleştireceğini belirtti.







